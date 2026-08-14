Путин отдал ультиматум на уничтожение Украины и провоцирует голод: Трампу озвучили жесткий ультиматум

Россия не демонстрирует реальную готовность остановить войну и, по словам политолога Николая Давидюка, фактически исключает возможность договориться о прекращении боевых действий в Черном море. По мнению эксперта, последние сигналы Кремля свидетельствуют не о поиске компромисса, а о готовности и дальше повышать ставки.

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Давидюк обратил внимание на заявления и публичные сигналы российского Минобороны, которые он расценивает как провокацию и демонстрацию нежелания договариваться. Политолог считает, что Москва должна понимать: продолжение атак будет иметь для нее соответствующие последствия.

"Это четкий месседж, еще и издевательский. Пусть не переживают, им за это будет ответ. И ответ будет двукратным, возможно, даже больше", — заявил Давидюк.

По словам эксперта, по дипломатическим каналам уже поступают сигналы о том, что Россия не готова поддержать морское перемирие. Такая позиция Кремля, по его убеждению, представляет угрозу не только Украине. Безопасность судоходства оказывает непосредственное влияние на возможность экспортировать украинское зерно, а следовательно — и на продовольственную ситуацию в других государствах.

Особенно уязвимыми могут оказаться страны Африки и Ближнего Востока, в значительной степени зависящие от стабильных поставок продовольствия. Блокирование украинского экспорта способно усугубить экономические и гуманитарные проблемы в государствах, которые уже сталкиваются с нехваткой продовольствия.

"Они отвергают морское перемирие, провоцируя кризис и голод, провоцируя глобальные процессы, которые могут завершиться очень плохо для мировой экономики и баланса сил", — подчеркнул политолог.

Портал "Комментарии" уже писал, что США пытались убедить Украину ограничить удары по российской нефтяной инфраструктуре, однако Киев не согласился на договоренности, предусматривающие уступки только с украинской стороны. Вашингтон продолжает искать пути для дипломатического урегулирования войны и может предложить новый формат переговоров.