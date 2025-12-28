41 день без води і їжі: як український військовий вижив у повному оточенні

Рубрики
Український військовослужбовець Любомир Микало поділився спогадами про 41 день оборони в повному оточенні на Сумщині на початку повномасштабної війни. Його історію опублікував телеканал Ми — Україна.
Життя в оточенні: історія українського захисника
За словами військового, разом із побратимами вони з квітня 2022 року утримували позиції без нормального постачання їжі та води. Основою раціону стали енергетичні батончики, які розподіляли максимально економно.
Воду берегли буквально по краплі. За весь час перебування в оточенні бійці змогли закип’ятити її лише двічі. Перший раз — щоб на трьох зробити каву "3 в 1". Другий — щоб зварити одну миску "Мівіни" на всіх.
Через нестачу води її використовували передусім для пиття. У деякі періоди тією ж водою військові навіть чистили зуби, адже іншого вибору просто не було.
Попри надзвичайно важкі умови, підрозділ вистояв і виконав своє завдання. Сам Любомир Микало провів у повному оточенні 41 добу, не маючи змоги ні на ротацію, ні на поповнення запасів.
У грудні цього року військовий отримав звання Героя України — як визнання його мужності, витримки та внеску в оборону держави.