41 день без води і їжі: як український військовий вижив у повному оточенні

Український військовослужбовець Любомир Микало поділився спогадами про 41 день оборони в повному оточенні на Сумщині на початку повномасштабної війни. Його історію опублікував телеканал Ми — Україна.

Життя в оточенні: історія українського захисника

За словами військового, разом із побратимами вони з квітня 2022 року утримували позиції без нормального постачання їжі та води. Основою раціону стали енергетичні батончики, які розподіляли максимально економно.

Воду берегли буквально по краплі. За весь час перебування в оточенні бійці змогли закип’ятити її лише двічі. Перший раз — щоб на трьох зробити каву "3 в 1". Другий — щоб зварити одну миску "Мівіни" на всіх.

Через нестачу води її використовували передусім для пиття. У деякі періоди тією ж водою військові навіть чистили зуби, адже іншого вибору просто не було.

Попри надзвичайно важкі умови, підрозділ вистояв і виконав своє завдання. Сам Любомир Микало провів у повному оточенні 41 добу, не маючи змоги ні на ротацію, ні на поповнення запасів.

У грудні цього року військовий отримав звання Героя України — як визнання його мужності, витримки та внеску в оборону держави.

