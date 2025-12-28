41 день без воды и еды: как украинский военный выжил в полном окружении

Украинский военнослужащий Любомир Микало поделился воспоминаниями о 41 дне обороны в полном окружении Сумской области в начале полномасштабной войны. Его историю опубликовал телеканал Мы — Украина .

Жизнь в окружении: история украинского защитника

По словам военного, вместе с собратьями они с апреля 2022 удерживали позиции без нормальной поставки пищи и воды. Основой рациона стали энергетические батончики, распределявшиеся максимально экономно.

Воду хранили буквально по капле. За все время пребывания в окружении бойцы смогли вскипятить ее только дважды. Первый раз – чтобы на троих сделать кофе "3 в 1". Второй – чтобы сварить одну миску "Мивины" на всех.

Из-за нехватки воды ее использовали прежде всего для питья. В некоторые периоды той же водой военные даже чистили зубы, ведь другого выбора просто не было.

Несмотря на тяжелейшие условия, подразделение выстояло и выполнило свою задачу. Сам Любомир Николай провел в полном окружении 41 сутки, не имея возможности ни на ротацию, ни на пополнение запасов.

В декабре этого года военный получил звание Героя Украины как признание его мужества, выдержки и вклада в оборону государства.

