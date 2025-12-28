Чи змінить щось зустріч Зеленського з Трампом

Російський диктатор Володимир Путін майже не змінює своєї позиції щодо України, а потенційна зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським навряд чи суттєво вплине на перебіг подій. Про це повідомляє Sky News.

Путін бачить вигоду у затягуванні війни

За даними телеканалу, можливий відхід Росії від так званого "мирного плану" стане серйозним випробуванням для Дональда Трампа. Саме сьогодні він проводить зустріч із Зеленським у Флориді, де сторони обговорюють план завершення війни, що складається з 20 пунктів.

Водночас Трамп уже дав зрозуміти, що жодні домовленості щодо України не будуть реалізовані без його особистого схвалення. Це фактично робить Вашингтон ключовим арбітром у процесі можливих переговорів.

На цьому тлі в Москві зберігається майже повна тиша. Кремль не демонструє готовності до компромісів і продовжує наполягати на власних максималістських вимогах. За оцінкою Sky News, саме тому наразі немає серйозних підстав очікувати змін у позиції Росії.

Аналітики вважають, що Путін бачить для себе сприятливу ситуацію. Серед ключових факторів — ослаблення єдності Заходу та ознаки потепління відносин між Москвою і Вашингтоном. У таких умовах Кремль не поспішає йти на поступки та не вбачає потреби змінювати свою лінію поведінки.

Таким чином, зустріч у Флориді розглядається радше як важливий політичний етап для США та України, але не як подія, здатна змусити Росію переглянути свою стратегію війни.

