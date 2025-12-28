logo_ukra

Чи змінить щось зустріч Зеленського з Трампом
Чи змінить щось зустріч Зеленського з Трампом

Позиція Володимира Путіна щодо війни проти України залишається практично незмінною, і навіть зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським навряд чи призведе до прориву

28 грудня 2025, 17:50
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російський диктатор Володимир Путін майже не змінює своєї позиції щодо України, а потенційна зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським навряд чи суттєво вплине на перебіг подій. Про це повідомляє Sky News.

Чи змінить щось зустріч Зеленського з Трампом

Путін бачить вигоду у затягуванні війни

За даними телеканалу, можливий відхід Росії від так званого "мирного плану" стане серйозним випробуванням для Дональда Трампа. Саме сьогодні він проводить зустріч із Зеленським у Флориді, де сторони обговорюють план завершення війни, що складається з 20 пунктів.

Водночас Трамп уже дав зрозуміти, що жодні домовленості щодо України не будуть реалізовані без його особистого схвалення. Це фактично робить Вашингтон ключовим арбітром у процесі можливих переговорів.

На цьому тлі в Москві зберігається майже повна тиша. Кремль не демонструє готовності до компромісів і продовжує наполягати на власних максималістських вимогах. За оцінкою Sky News, саме тому наразі немає серйозних підстав очікувати змін у позиції Росії.

Аналітики вважають, що Путін бачить для себе сприятливу ситуацію. Серед ключових факторів — ослаблення єдності Заходу та ознаки потепління відносин між Москвою і Вашингтоном. У таких умовах Кремль не поспішає йти на поступки та не вбачає потреби змінювати свою лінію поведінки.

Таким чином, зустріч у Флориді розглядається радше як важливий політичний етап для США та України, але не як подія, здатна змусити Росію переглянути свою стратегію війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські окупаційні війська, що залишаються в Куп’янську, фактично відрізані від постачання та підкріплень і не мають перспектив вирватися з міста. Про це в ефірі телемарафону повідомив Віктор Трегубов, начальник управління комунікацій Об’єднаних сил ЗСУ.



Джерело: https://news.sky.com/story/vladimir-putin-has-barely-shifted-on-ukraine-and-any-russian-reluctance-to-peace-plan-will-be-a-test-for-donald-trump-13487952
