Солдати рф доживають останні дні: армія повністю оточена українськими підрозділами
Солдати рф доживають останні дні: армія повністю оточена українськими підрозділами

Російські підрозділи, які залишилися в Куп’янську, перебувають у повному оточенні та не мають жодних шансів на деблокаду, повідомили у ЗСУ

28 грудня 2025, 17:44
Автор:
Ткачова Марія

Російські окупаційні війська, що залишаються в Куп’янську, фактично відрізані від постачання та підкріплень і не мають перспектив вирватися з міста. Про це в ефірі телемарафону повідомив Віктор Трегубов, начальник управління комунікацій Об’єднаних сил ЗСУ.

Солдати рф доживають останні дні: армія повністю оточена українськими підрозділами

Армія рф повністю опинилася в оточенні у Купʼянську

За його словами, нині основні зусилля російського командування спрямовані не на сам Куп’янськ, а на лівий берег річки Оскіл. Саме там окупанти намагаються хоча б частково покращити своє тактичне положення, однак ці спроби не приносять результату.

У самому місті російські підрозділи залишаються заблокованими. Вони не мають шляхів відходу чи можливостей для деблокади, а українські сили поступово зачищають Куп’янськ від залишків ворожих груп. Окупанти зазнають втрат і методично знищуються.

Трегубов також звернув увагу на інформаційну складову. За його словами, 27 грудня ресурси міноборони РФ продовжували поширювати заяви про нібито контроль над Куп’янськом, хоча в реальності ситуація на фронті цьому повністю суперечить. У ЗСУ такі повідомлення називають спробою симуляції "успіхів" для внутрішньої аудиторії в Росії.

Українська сторона наголошує, що подібна дезінформація не змінює реального стану справ: Куп’янськ залишається під контролем Сил оборони, а російське угруповання в місті — приречене.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що відомий публіцист Віталій Портніков виступив проти можливості проведення виборів в Україні через застосунок "Дія", аргументуючи це тим, що в такому випадку на них переможе чинний президент Володимир Зеленський, а результати голосування не визнає Росія.



Джерело: https://youtu.be/cQTJsPFdBR4?si=mkUG8jdD5E2xbZTb&t=133
