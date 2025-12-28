logo

BTC/USD

87813

ETH/USD

2947.46

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Солдаты России доживают последние дни: армия полностью окружена украинскими подразделениями
commentss НОВОСТИ Все новости

Солдаты России доживают последние дни: армия полностью окружена украинскими подразделениями

Оставшиеся в Купянске российские подразделения находятся в полном окружении и не имеют никаких шансов на деблокаду, сообщили в ВСУ

28 декабря 2025, 17:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские оккупационные войска, остающиеся в Купянске , фактически отрезаны от поставок и подкреплений и не имеют перспектив вырваться из города. Об этом в эфире телемарафона сообщил Виктор Трегубов , начальник управления коммуникаций Объединенных сил ВСУ.

Солдаты России доживают последние дни: армия полностью окружена украинскими подразделениями

Армия рф полностью оказалась в окружении в Купянске

По его словам, ныне основные усилия российского командования направлены не на сам Купянск, а на левый берег реки Оскол. Там оккупанты пытаются хотя бы частично улучшить свое тактическое положение, однако эти попытки не приносят результата.

В самом городе русские подразделения остаются заблокированными. У них нет путей отхода или возможностей для деблокады, а украинские силы постепенно зачищают Купянск от остатков вражеских групп. оккупанты понесут потери и методически уничтожаются.

Трегубов также направил внимание на информационную составляющую. По его словам, 27 декабря ресурсы минобороны РФ продолжали распространять заявления о якобы контроле над Купянском, хотя в реальности ситуация на фронте этому полностью противоречит. В ВСУ такие сообщения называют попыткой симуляции успехов для внутренней аудитории в России.

Украинская сторона отмечает, что подобная дезинформация не изменяет реального положения дел: Купянск остается под контролем Сил обороны, а российская группировка в городе обречена.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в известный публицист Виталий Портников выступил против возможности проведения выборов в Украине через приложение "Действие", аргументируя это тем, что в таком случае на них победит действующий президент Владимир Зеленский, а результаты голосования не признает Россия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtu.be/cQTJsPFdBR4?si=mkUG8jdD5E2xbZTb&t=133
Теги:

Новости

Все новости