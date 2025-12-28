Солдаты России доживают последние дни: армия полностью окружена украинскими подразделениями

Российские оккупационные войска, остающиеся в Купянске , фактически отрезаны от поставок и подкреплений и не имеют перспектив вырваться из города. Об этом в эфире телемарафона сообщил Виктор Трегубов , начальник управления коммуникаций Объединенных сил ВСУ.

Армия рф полностью оказалась в окружении в Купянске

По его словам, ныне основные усилия российского командования направлены не на сам Купянск, а на левый берег реки Оскол. Там оккупанты пытаются хотя бы частично улучшить свое тактическое положение, однако эти попытки не приносят результата.

В самом городе русские подразделения остаются заблокированными. У них нет путей отхода или возможностей для деблокады, а украинские силы постепенно зачищают Купянск от остатков вражеских групп. оккупанты понесут потери и методически уничтожаются.

Трегубов также направил внимание на информационную составляющую. По его словам, 27 декабря ресурсы минобороны РФ продолжали распространять заявления о якобы контроле над Купянском, хотя в реальности ситуация на фронте этому полностью противоречит. В ВСУ такие сообщения называют попыткой симуляции успехов для внутренней аудитории в России.

Украинская сторона отмечает, что подобная дезинформация не изменяет реального положения дел: Купянск остается под контролем Сил обороны, а российская группировка в городе обречена.

