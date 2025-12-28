Изменит ли что-нибудь встреча Зеленского с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин почти не меняет своей позиции в отношении Украины, а потенциальная встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским вряд ли существенно повлияет на ход событий. Об этом сообщает Sky News .

Путин видит выгоду в затягивании войны

По данным телеканала, возможный отход России от так называемого мирного плана станет серьезным испытанием для Дональда Трампа. Именно сегодня он проводит встречу с Зеленским во Флориде, где стороны обсуждают план завершения войны, состоящий из 20 пунктов.

В то же время Трамп уже дал понять, что никакие договоренности по Украине не будут реализованы без его личного одобрения. Это фактически делает Вашингтон ключевым арбитром в ходе возможных переговоров.

На этом фоне в Москве сохраняется почти полная тишина. Кремль не демонстрирует готовность к компромиссам и продолжает настаивать на собственных максималистских требованиях. По оценке Sky News, именно поэтому нет серьезных оснований ожидать изменений в позиции России.

Аналитики полагают, что Путин видит для себя благоприятную ситуацию. Среди ключевых факторов – ослабление единства Запада и признаки потепления отношений между Москвой и Вашингтоном. В таких условиях Кремль не спешит идти на уступки и не видит необходимости менять свою линию поведения.

Таким образом, встреча во Флориде рассматривается скорее как важный политический этап для США и Украины, но не как событие, способное заставить Россию пересмотреть свою стратегию войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что остающиеся в Купянске российские оккупационные войска фактически отрезаны от поставок и подкреплений и не имеют перспектив вырваться из города. Об этом в эфире телемарафона сообщил Виктор Трегубов, начальник управления коммуникаций Объединенных сил ВСУ.