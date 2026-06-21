50 тисяч залізних солдатів: як Україна розгортає "армію роботів" на фронті

Україна стрімко нарощує використання наземних бойових роботів на лінії фронту, поступово змінюючи логіку сучасної війни. Безпілотні платформи дедалі частіше беруть на себе завдання, які раніше виконували солдати, зокрема доставку боєприпасів, евакуацію поранених та ударні місії. Про це йдеться в матеріалі Business Insider, який описує масштабне розгортання роботизованих систем у ЗСУ.

НРК. Фото: "Повернись живим"

Через щільне мінування, постійні артилерійські обстріли та домінування дронів доставка вантажів на передову стала однією з найнебезпечніших місій. Саме тому українські підрозділи все частіше використовують наземні безпілотники або наземні роботизовані комплекси (НРК).

"Якщо ви відправляєте водія-людину, є величезна ймовірність, що його вб’ють", — пояснює командир 59-ї штурмової бригади Андрій Кушнєров.

Роботи доставляють боєприпаси й їжу, евакуюють поранених, встановлюють міни та запускають FPV-дрони для атак.

Як пише Business Insider, один із ключових виробників у цьому напрямку стала українська компанія Ratel Robotics. Її керівник Тарас Остапчук розповідає, що перші моделі наприкінці 2023 року були фактично простими платформами для мінування, але сьогодні компанія виробляє сотні одиниць щомісяця. Вартість таких систем коливається від 2 до 40 тисяч доларів, що робить їх відносно доступними у масштабах війни.

"Найголовніше — врятувати життя наших солдатів", — пояснює Остапчук.

За даними українських оборонних структур, лише у 2026 році планується виробити близько 50 тисяч наземних роботів. Крім того, наразі в Україні працює понад 280 виробників і створено більш ніж 550 моделей таких систем. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що ці роботи вже виконали десятки тисяч бойових місій.

Однак, попри стрімкий розвиток, наземні роботи залишаються вразливими: поблизу фронту вони витримують у середньому від п’яти до десяти виходів. Хоча, військові вважають ці втрати прийнятними.

"Ми не повинні ризикувати нашими солдатами. Все, що можна замінити дронами, ми замінюємо дронами", — заявив генеральний директор державної платформи Brave1 Андрій Гриценюк.

Як підсумовує Business Insider, досвід України може стати моделлю для майбутніх конфліктів у світі, де вирішальним фактором стане не лише технологічна складність, а й здатність швидко виробляти великі масиви простих, але ефективних роботизованих систем.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як український робот самотужки знищив російську базу.

Також "Коментарі" писали про випадок, коли робот Unitree вийшов з-під контролю та напав на людей у Китаї.