50 тысяч железных солдат: как Украина разворачивает "армию роботов" на фронте

Украина стремительно увеличивает использование наземных боевых роботов на линии фронта, постепенно меняя логику современной войны. Беспилотные платформы все чаще берут на себя задачи, которые раньше выполняли солдаты, включая доставку боеприпасов, эвакуацию раненых и ударные миссии. Об этом говорится в материале Business Insider, описывающем масштабное развертывание роботизированных систем в ВСУ.

НРК. Фото: "Повернись живим"

Из-за плотного минирования, постоянных артиллерийских обстрелов и доминирования дронов доставка грузов на передовую стала одной из самых опасных миссий. Поэтому украинские подразделения все чаще используют наземные беспилотники или наземные роботизированные комплексы (НРК).

"Если вы отправляете водителя-человека, есть огромная вероятность, что его убьют", — объясняет командир 59-й штурмовой бригады Андрей Кушнеров.

Работы доставляют боеприпасы и еду, эвакуируют раненых, устанавливают мины и запускают FPV-дроны для атак.

Как пишет Business Insider, одним из ключевых производителей в этом направлении стала украинская компания Ratel Robotics. Ее руководитель Тарас Остапчук рассказывает, что первые модели в конце 2023 были фактически простыми платформами для минирования, но сегодня компания производит сотни единиц ежемесячно. Стоимость таких систем колеблется от 2 до 40 тысяч долларов, что делает их относительно доступными в масштабах войны.

"Самое главное — спасти жизнь наших солдат", — объясняет Остапчук.

По данным украинских оборонных структур, только в 2026 году планируется произвести около 50 тысяч наземных роботов. Кроме того, в настоящее время в Украине работает более 280 производителей и создано более 550 моделей таких систем. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что эти работы уже проделали десятки тысяч боевых миссий.

Однако, несмотря на стремительное развитие, наземные работы остаются уязвимыми: на фронте они выдерживают в среднем от пяти до десяти выходов. Хотя военные считают эти потери приемлемыми.

"Мы не должны рисковать нашими солдатами. Все, что можно заменить дронами, мы заменяем дронами", – заявил генеральный директор государственной платформы Brave1 Андрей Гриценюк.

Как подытоживает Business Insider, опыт Украины может стать моделью для будущих конфликтов в мире, где решающим фактором станет не только технологическая сложность, но и способность быстро производить большие массивы простых, но эффективных роботизированных систем.

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