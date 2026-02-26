90 тисяч доль у невідомості: в Україні шокуюча кількість зниклих безвісти

Станом на 23 лютого 2026 року в Україні понад 90 тисяч осіб мають статус зниклих безвісти за особливих обставин. Йдеться як про військовослужбовців, так і про цивільних громадян, серед яких є діти. Розшук цих людей триває.

Понад 90 тисяч українців мають статус зниклих безвісти – дані реєстру

Такі дані містяться у відповіді Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова на запит журналістів. Відомості внесені до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

За інформацією уповноваженого, у сучасних умовах більшість серед зниклих становлять військовослужбовці сектору безпеки і оборони. До нього входять Збройні Сили України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Служба безпеки України та розвідувальні органи.

Масштаб цифри вражає – понад 90 тисяч записів у реєстрі означають десятки тисяч родин, які досі живуть у невідомості. При цьому більш детальна статистика щодо розподілу між загиблими, полоненими чи зниклими безвісти не розголошується з міркувань національної безпеки.

У відповіді зазначається, що оприлюднення точних даних про втрати особового складу, зокрема кількість зниклих безвісти військовослужбовців, може бути використане ворогом у плануванні бойових дій або в інформаційних операціях. Також такі дані можуть впливати на морально-психологічний стан суспільства та військових.

Водночас раніше президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявляв, що орієнтовно 7 тисяч українських військових перебувають у російському полоні.

Понад 90 тисяч зниклих безвісти – це одна з найболючіших гуманітарних тем сьогодення. Для родин цих людей статус означає роки очікування, пошуку та надії на будь-яку звістку.

