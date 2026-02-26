90 тысяч судеб в неизвестности: в Украине шокирующее количество пропавших без вести

По состоянию на 23 февраля 2026 года в Украине более 90 тысяч человек имеют статус пропавших без вести при особых обстоятельствах. Речь идет как о военнослужащих, так и о гражданских гражданах, среди которых есть дети. Розыск этих людей продолжается.

Более 90 тысяч украинцев имеют статус пропавших без вести – данные реестра

Такие данные содержатся в ответе Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Артура Добросердова по запросу журналистов. Сведения внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

По информации уполномоченного, в современных условиях большинство пропавших составляют военнослужащие сектора безопасности и обороны. В него входят Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины, Государственная пограничная служба Украины, Служба безопасности Украины и разведывательные органы.

Масштаб цифры впечатляет – более 90 тысяч записей в реестре означают десятки тысяч семей, до сих пор живущих в неизвестности. При этом более подробная статистика по распределению между погибшими, пленными или пропавшими без вести не разглашается из соображений национальной безопасности.

В ответе отмечается, что обнародование точных данных о потерях личного состава, в частности, количество пропавших без вести военнослужащих, может быть использовано врагом в планировании боевых действий или в информационных операциях. Такие данные могут влиять на морально-психологическое состояние общества и военных.

В то же время, ранее президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности заявлял, что ориентировочно 7 тысяч украинских военных находятся в российском плену.

Более 90 тысяч пропавших без вести – это одна из самых болезненных гуманитарных тем настоящего. Для семей этих людей статус означает годы ожидания, поиска и надежды на любое известие.

