20-річний хмельниччанин працював на РФ – встановлював фотопастки біля аеродромів
20-річний хмельниччанин працював на РФ – встановлював фотопастки біля аеродромів

20-річний мешканець Хмельницької області облаштовував приховані камери біля військових об’єктів і передавав дані російським спецслужбам.

12 листопада 2025, 10:30
На Хмельниччині затримали 20-річного місцевого жителя, який працював на російську розвідку. Хлопець встановлював фотопастки біля українських аеродромів, фіксуючи пересування бойових літаків ЗСУ. За задумом кураторів, ці камери з онлайн-трансляцією мали передавати відео в режимі реального часу безпосередньо російським спецслужбам, щоб ті могли коригувати ракетні удари. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

20-річний хмельниччанин працював на РФ – встановлював фотопастки біля аеродромів

На Хмельниччині затримали агента, який шпигував за українською авіацією

Вербувальники вийшли на юнака через Telegram, де він шукав “підробіток”. Йому пообіцяли гроші за фото і відео військових об’єктів на заході України. Поступово “завдання” ускладнювали – агент мав встановити приховані камери поблизу баз, визначати типи літаків і час їхніх вильотів. Зібрані матеріали він передавав через захищені канали зв’язку.

СБУ взяла шпигуна “на гарячому” – саме тоді, коли він встановлював одну з фотопасток поблизу військового об’єкта. Під час обшуку у нього знайшли телефон із перепискою з російськими кураторами та відео, зняті для ворога.

За даними слідства, хлопець діяв свідомо, розуміючи, що допомагає армії країни-агресора. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями портал "Коментарі" писав, що контррозвідка викрила колишнього працівника атомної станції, який за завданням російської розвідки намагався навести "Шахеди" на лінії електропередач Рівненської АЕС. За диверсію в умовах воєнного стану йому може світити довічне ув’язнення.



