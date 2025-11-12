20-річний хмельниччанин працював на РФ – встановлював фотопастки біля аеродромів

На Хмельниччині затримали 20-річного місцевого жителя, який працював на російську розвідку. Хлопець встановлював фотопастки біля українських аеродромів, фіксуючи пересування бойових літаків ЗСУ. За задумом кураторів, ці камери з онлайн-трансляцією мали передавати відео в режимі реального часу безпосередньо російським спецслужбам, щоб ті могли коригувати ракетні удари. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На Хмельниччині затримали агента, який шпигував за українською авіацією

Вербувальники вийшли на юнака через Telegram, де він шукав “підробіток”. Йому пообіцяли гроші за фото і відео військових об’єктів на заході України. Поступово “завдання” ускладнювали – агент мав встановити приховані камери поблизу баз, визначати типи літаків і час їхніх вильотів. Зібрані матеріали він передавав через захищені канали зв’язку.

СБУ взяла шпигуна “на гарячому” – саме тоді, коли він встановлював одну з фотопасток поблизу військового об’єкта. Під час обшуку у нього знайшли телефон із перепискою з російськими кураторами та відео, зняті для ворога.

За даними слідства, хлопець діяв свідомо, розуміючи, що допомагає армії країни-агресора. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями портал "Коментарі" писав, що контррозвідка викрила колишнього працівника атомної станції, який за завданням російської розвідки намагався навести "Шахеди" на лінії електропередач Рівненської АЕС. За диверсію в умовах воєнного стану йому може світити довічне ув’язнення.