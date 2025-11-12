logo

20-летний хмельнитчанин работал на РФ – устанавливал фотоловушки у аэродромов
commentss НОВОСТИ Все новости

20-летний хмельнитчанин работал на РФ – устанавливал фотоловушки у аэродромов

20-летний житель Хмельницкой области обустраивал скрытые камеры возле военных объектов и передавал данные российским спецслужбам.

12 ноября 2025, 10:30
Автор:
avatar

Проніна Аня

В Хмельницкой области задержали 20-летнего местного жителя, работавшего на российскую разведку. Парень устанавливал фотоловушки у украинских аэродромов, фиксируя передвижение боевых самолетов ВСУ. По замыслу кураторов эти камеры с онлайн-трансляцией должны были передавать видео в режиме реального времени непосредственно российским спецслужбам, чтобы те могли корректировать ракетные удары. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

20-летний хмельнитчанин работал на РФ – устанавливал фотоловушки у аэродромов

В Хмельницкой области задержан агент, который шпионил за украинской авиацией

Вербовщики вышли на юношу через Telegram, где он искал "подработку". Ему пообещали деньги за фото и видео военных объектов на западе Украины. Постепенно "задачу" усложняли — агент должен установить скрытые камеры вблизи баз, определять типы самолетов и время их вылетов. Собранные материалы он передавал по защищенным каналам связи.

СБУ взяла шпиона "на горячем" — именно тогда, когда он устанавливал одну из фотоловушек вблизи военного объекта. Во время обыска у него был найден телефон с перепиской с российскими кураторами и видео, снятые для врага.

По данным следствия, парень действовал сознательно, понимая, что помогает армии страны-агрессора. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, на днях портал "Комментарии" писал , что контрразведка разоблачила бывшего работника атомной станции, который по заданию российской разведки пытался навести "Шахеды" на линии электропередач Ровенской АЭС. За диверсию в условиях военного положения ему может светить пожизненное заключение.



