Війна з Росією 10-метровий дрон біля Туреччини: слід веде до України
commentss НОВИНИ Всі новини

10-метровий дрон біля Туреччини: слід веде до України

До узбережжя Туреччини прибило великий надводний дрон, який пов’язують із можливими випробуваннями в Україні

21 березня 2026, 21:46
Автор:
Ткачова Марія

Біля узбережжя Туреччини виявили великий надводний безпілотник довжиною близько 10 метрів, що викликало обговорення щодо його походження та можливого використання.

Біля Туреччини знайшли потужний морський дрон

За інформацією профільного ресурсу SavunmaSanayiST, йдеться про морський дрон Aegir-W, який належить американській компанії Sierra Nevada Corporation.

Як саме цей апарат опинився біля турецького берега — наразі невідомо. Серед можливих версій розглядається й та, що дрон могли використовувати або тестувати в Україні, після чого він з певних причин втратив контроль або дрейфував у Чорному морі.

Водночас жодних офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

Відомо, що Aegir-W є сучасним надводним безпілотником, призначеним для виконання різних завдань — від розвідки до транспортування вантажів.

За технічними характеристиками, дрон може розвивати швидкість до 45 км/год, долати відстань до 900 кілометрів та перевозити до 300 кілограмів корисного навантаження.

Такі платформи дедалі активніше використовуються у сучасних військових конфліктах, зокрема на морі, де вони можуть виконувати функції розвідки, доставки або навіть ураження цілей.

Поява подібного апарата біля узбережжя Туреччини викликає питання щодо його маршруту, місця запуску та умов, за яких він опинився у відкритому морі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що президент США Дональд Трамп різко та емоційно відреагував на смерть колишнього спеціального прокурора Роберта Мюллера, який помер у віці 82 років.
Мюллер був ключовою фігурою у розслідуванні втручання Росії у президентські вибори США 2016 року. Під його керівництвом було висунуто обвинувачення проти низки громадян Російської Федерації, а саме розслідування стало одним із найрезонансніших у сучасній політичній історії США.



Джерело: https://www.savunmasanayist.com/sierra-nevadanin-insansiz-araci-orduya-kiyiya-vurdu/
