«Радий, що він помер»: цинічна реакція Трампа здивувала всіх

Президент США Дональд Трамп різко та емоційно відреагував на смерть колишнього спеціального прокурора Роберта Мюллера, який помер у віці 82 років.

Трамп про Роберта Мюллера

Мюллер був ключовою фігурою у розслідуванні втручання Росії у президентські вибори США 2016 року. Під його керівництвом було висунуто обвинувачення проти низки громадян Російської Федерації, а саме розслідування стало одним із найрезонансніших у сучасній політичній історії США.

Дональд Трамп прокоментував смерть Мюллера у своїй соцмережі Truth Social. У своєму дописі він заявив, що "радий, що той помер" і що Мюллер "більше не зможе завдавати шкоди невинним людям".

Подібна реакція викликала хвилю обговорень у мережі, зокрема через різкість формулювань і контекст тривалого політичного протистояння між Трампом і Мюллером.

Раніше Трамп неодноразово критикував розслідування спецпрокурора, називаючи його упередженим і політично мотивованим. У свою чергу, розслідування Мюллера стало однією з ключових тем внутрішньополітичної боротьби у США протягом кількох років.

Смерть Мюллера та реакція на неї з боку Трампа знову привернули увагу до цієї сторінки американської політики та її наслідків.

