Чехія на межі: 250 тисяч людей на вулицях

У столиці Чехії відбулася одна з наймасштабніших антиурядових акцій за останні роки. За оцінками організаторів, на вулиці Праги вийшли близько 250 тисяч людей, що робить цей протест найбільшим із 2019 року.

Протести в Чехії

Учасники акції виступили проти політики уряду прем’єр-міністра Андрея Бабіша. Серед основних причин невдоволення — скорочення витрат на оборону, а також побоювання щодо можливого тиску на незалежні медіа та громадський сектор.

Організатором протесту став громадський рух "Milion chvilek" ("Мільйон миттєвостей для демократії"), який вже не вперше виводить людей на вулиці. Активісти попереджають про ризик відходу Чехії від демократичних стандартів і закликають владу змінити курс.

Учасники протесту наголошували, що не хочуть, аби країна повторила шлях Угорщини чи Словаччини у питаннях верховенства права та свободи слова.

Окрім цього, критики уряду звертають увагу на можливі зміни у фінансуванні суспільного мовлення та посилення контролю над неурядовими організаціями.

На тлі цих подій також зростає напруга між урядом і президентом Чехії Петром Павелом. Сторони мають розбіжності щодо кадрових рішень і оборонної політики, що додатково загострює політичну ситуацію в країні.

Протести у Празі стали ще одним сигналом про зростання внутрішнього невдоволення та суспільної напруги, яка може вплинути на подальший політичний курс Чехії.

