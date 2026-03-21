logo

BTC/USD

70406

ETH/USD

2151.51

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Чехия на грани: 250 тысяч человек на улицах
commentss НОВОСТИ Все новости

Чехия на грани: 250 тысяч человек на улицах

В Праге прошла самая масштабная антиправительственная акция за последние годы — на улицы вышли сотни тысяч человек

21 марта 2026, 20:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В столице Чехии прошла одна из самых масштабных антиправительственных акций за последние годы. По оценкам организаторов, на улицы Праги вышли около 250 тысяч человек, что делает этот протест самым большим с 2019 года.

Протесты в Чехии

Участники акции выступили против политики правительства премьер-министра Андрея Бабиша. Среди основных причин недовольства — сокращение расходов на оборону, а также опасения возможного давления на независимые медиа и общественный сектор.

Организатором протеста стало общественное движение "Milion chvilek" ("Миллион мгновений для демократии"), которое уже не в первый раз выводит людей на улицы. Активисты предупреждают о риске ухода Чехии от демократических стандартов и призывают власти сменить курс.

Участники протеста отмечали, что не хотят, чтобы страна повторила путь Венгрии или Словакии по вопросам верховенства права и свободы слова.

Кроме того, критики правительства обращают внимание на возможные изменения в финансировании общественного вещания и усиление контроля над неправительственными организациями.

На фоне происходящего также растет напряжение между правительством и президентом Чехии Петром Павелом. Стороны имеют разногласия по кадровым решениям и оборонной политике, что дополнительно обостряет политическую ситуацию в стране.

Протесты в Праге стали еще одним сигналом о росте внутреннего недовольства и общественного напряжения, которое может повлиять на дальнейший политический курс Чехии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российском информационном пространстве появились новые заявления, демонстрирующие внутренние противоречия после очередных потерь военной техники.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/znua_live/242653
Теги:

Новости

Все новости