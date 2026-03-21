Чехия на грани: 250 тысяч человек на улицах

В столице Чехии прошла одна из самых масштабных антиправительственных акций за последние годы. По оценкам организаторов, на улицы Праги вышли около 250 тысяч человек, что делает этот протест самым большим с 2019 года.

Протесты в Чехии

Участники акции выступили против политики правительства премьер-министра Андрея Бабиша. Среди основных причин недовольства — сокращение расходов на оборону, а также опасения возможного давления на независимые медиа и общественный сектор.

Организатором протеста стало общественное движение "Milion chvilek" ("Миллион мгновений для демократии"), которое уже не в первый раз выводит людей на улицы. Активисты предупреждают о риске ухода Чехии от демократических стандартов и призывают власти сменить курс.

Участники протеста отмечали, что не хотят, чтобы страна повторила путь Венгрии или Словакии по вопросам верховенства права и свободы слова.

Кроме того, критики правительства обращают внимание на возможные изменения в финансировании общественного вещания и усиление контроля над неправительственными организациями.

На фоне происходящего также растет напряжение между правительством и президентом Чехии Петром Павелом. Стороны имеют разногласия по кадровым решениям и оборонной политике, что дополнительно обостряет политическую ситуацию в стране.

Протесты в Праге стали еще одним сигналом о росте внутреннего недовольства и общественного напряжения, которое может повлиять на дальнейший политический курс Чехии.

