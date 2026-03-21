«Рад, что он умер»: циничная реакция Трампа удивила всех

Ткачова Марія
Президент США Дональд Трамп резко и эмоционально отреагировал на смерть бывшего специального прокурора Роберта Мюллера, скончавшегося в возрасте 82 лет.
Трамп о Роберте Мюллере
Мюллер являлся ключевой фигурой в расследовании вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году. Под его руководством были предъявлены обвинения против ряда граждан Российской Федерации, а именно расследование стало одним из самых резонансных в современной политической истории США.
Дональд Трамп прокомментировал смерть Мюллера в своей соцсети Truth Social. В своем сообщении он заявил, что "рад, что тот умер" и что Мюллер "больше не сможет наносить вреда невиновным людям".
Подобная реакция вызвала волну обсуждений в сети, в частности из-за резкости формулировок и контекста длительного политического противостояния между Трампом и Мюллером.
Ранее Трамп неоднократно критиковал расследование спецпрокурора, называя его пристрастным и политически мотивированным. В свою очередь, расследование Мюллера явилось одной из ключевых тем внутриполитической борьбы в США на протяжении нескольких лет.
Смерть Мюллера и реакция на нее со стороны Трампа снова привлекли внимание к этой странице американской политики и ее последствиям.