10-метровый дрон возле Турции: след ведет в Украину

У побережья Турции обнаружили большой надводный беспилотник длиной около 10 метров, что вызвало обсуждение его происхождения и возможного использования.

Возле Турции нашли мощный морской дрон

По информации профильного ресурса SavunmaSanayiST, речь идет о морском дроне Aegir-W, принадлежащем американской компании Sierra Nevada Corporation.

Как именно этот аппарат оказался у турецкого берега, пока неизвестно. Среди возможных версий рассматривается и та, что дрон могли использовать или тестировать в Украине, после чего он по определенным причинам потерял контроль или дрейфовал в Черном море.

В то же время, никаких официальных подтверждений этой информации пока нет.

Известно, что Aegir-W является современным надводным беспилотником, предназначенным для выполнения различных задач от разведки до транспортировки грузов.

По техническим характеристикам дрон может развивать скорость до 45 км/ч, преодолевать расстояние до 900 километров и перевозить до 300 килограммов полезной нагрузки.

Такие платформы все активнее используются в современных военных конфликтах, в частности, на море, где они могут выполнять функции разведки, доставки или даже поражения целей.

Появление подобного аппарата у побережья Турции вызывает вопросы по его маршруту, месту запуска и условиям, при которых он оказался в открытом море.

