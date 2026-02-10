5 кроків: як Україна може вступити до ЄС уже у 2027 році

Вступ України до Європейського Союзу у 2027 році можливий, але вимагатиме швидких і нетипових рішень як від Києва, так і від Брюсселя. Про це пише Politico, називаючи п’ять ключових кроків, без яких цей сценарій не спрацює.

Як Україна може вступити до ЄС

Перший крок — прискорення переговорного процесу

Йдеться про перенесення розгляду заявки України на більш ранній термін і надання неформальних рекомендацій за переговорними кластерами. За трьома з шести таких кластерів Україна вже отримала позитивні сигнали. На неформальній зустрічі ЄС на Кіпрі наступного місяця планують передати рекомендації щодо решти. Водночас співрозмовники Politico наголошують: швидкість не означає поблажливість — вимоги до реформ залишаються жорсткими.

Другий крок — спрощена модель членства

У Брюсселі обговорюють варіант поетапного вступу: спочатку Україна може отримати обмежені права країни-члена, а повноцінний статус — у міру виконання реформ. Європейські дипломати називають це не зниженням стандартів, а сильним політичним сигналом для держав, вступ яких гальмується війнами чи внутрішнім спротивом у ЄС.

Третій крок — нейтралізація позиції Угорщини

Прем’єр-міністр Віктор Орбан залишається головним противником вступу України до ЄС. У Брюсселі сподіваються, що або він програє вибори цього року, або змінить позицію під зовнішнім тиском.

Четвертий крок — залучення Дональда Трампа

Вступ України до ЄС прописаний у "мирному плані" США. Видання зазначає, що Дональд Трамп може вплинути на Орбана, аби розблокувати європейське рішення в межах ширшої мирної угоди.

П’ятий крок — санкції проти Угорщини

Якщо політичний тиск не спрацює, ЄС розглядає застосування статті 7 договору Євросоюзу — найжорсткішого механізму покарання, який передбачає позбавлення країни права голосу за порушення базових цінностей Союзу.

У Politico підсумовують: шлях України до ЄС у 2027 році можливий, але він вимагатиме не лише реформ від Києва, а й політичної рішучості самого Євросоюзу.

