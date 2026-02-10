5 шагов: как Украина может вступить в ЕС уже в 2027 году

Вступление Украины в Европейский Союз в 2027 году возможно, но потребует быстрых и нетипичных решений как от Киева, так и от Брюсселя. Об этом пишет Politico , называя пять ключевых шагов, без которых этот сценарий не сработает.

Как Украина может вступить в ЕС

Первый шаг – ускорение переговорного процесса

Речь идет о переносе рассмотрения заявки Украины на более ранний срок и предоставлении неформальных рекомендаций по переговорным кластерам. По трем из шести таких кластеров Украина уже получила положительные сигналы. На неформальной встрече ЕС на Кипре в следующем месяце планируют передать рекомендации по остальным. В то же время, собеседники Politico отмечают: скорость не означает снисходительность — требования к реформам остаются жесткими.

Второй шаг – упрощенная модель членства

В Брюсселе обсуждают вариант поэтапного вступления: сначала Украина может получить ограниченные права страны-члена, а полноценный статус по мере выполнения реформ. Европейские дипломаты называют это не понижением стандартов, а сильным политическим сигналом для государств, вступление которых тормозится войнами или внутренним сопротивлением в ЕС.

Третий шаг – нейтрализация позиции Венгрии

Премьер-министр Виктор Орбан остается главным противником вступления Украины в ЕС. В Брюсселе надеются, что либо он проиграет выборы в этом году, либо сменит позицию под внешним давлением.

Четвертый шаг – привлечение Дональда Трампа

Вступление Украины в ЕС прописано в "мирном плане" США. Издание отмечает, что Дональд Трамп может повлиять на Орбана, чтобы разблокировать европейское решение в рамках более широкого мирного соглашения.

Пятый шаг – санкции против Венгрии

Если политическое давление не сработает, ЕС рассматривает применение статьи 7 договора Евросоюза — жесточайшего механизма наказания, предусматривающего лишение страны права голоса за нарушение базовых ценностей Союза.

В Politico заключают: путь Украины в ЕС в 2027 году возможен, но он потребует не только реформ от Киева, но и политической решимости самого Евросоюза.

