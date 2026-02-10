В рф розпочинається СРСР: економіка буксує, дефіцити бʼють рекорди

Рубрики
Ткачова Марія
Економічна модель Росії демонструє ознаки повторення сценарію пізнього Радянського Союзу. Про це заявили в Службі зовнішньої розвідки України, аналізуючи поточний стан російської економіки.
Економіка рф
За оцінкою української розвідки, економіка РФ входить у найглибшу кризу за останні два десятиліття. Це може змусити Кремль до радикального перегляду економічної політики, яка формувалася з початку 2000-х років.
У СВР зазначають, що у 2025 році в Росії різко сповільнилося промислове зростання — до 0,8% проти 4–6% у попередні два роки. Одночасно зафіксовано рекордний бюджетний дефіцит у 5,65 трильйона рублів, що еквівалентно приблизно 73 мільярдам доларів США. Значних втрат зазнав і реальний сектор економіки.
У розвідці наголошують, що дедалі більше аналітиків порівнюють нинішню ситуацію з "відкладеним кризовим сценарієм" пізнього СРСР, коли економічні проблеми тривалий час приховувалися за рахунок боргів і тимчасових фінансових рішень.
"Хоча масштаб нинішніх викликів поки не можна порівняти з катастрофою 1990-х років, Росію неминуче очікує затяжний період економічної турбулентності", — йдеться у повідомленні СВР.
Українська розвідка вказує, що поєднання воєнних витрат, санкційного тиску та структурних проблем економіки поступово вичерпує фінансову стійкість російської держави.