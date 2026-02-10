Экономическая модель России показывает признаки повторения сценария позднего русского Союза. Об этом заявили в Службе внешней разведки Украины, анализируя текущее состояние российской экономики.

Экономика рф

По оценке украинской разведки, экономика РФ входит в самый глубокий кризис за последние два десятилетия. Это может привести Кремль к радикальному пересмотру экономической политики, которая формировалась с начала 2000-х годов.

В СВР отмечают, что в 2025 году в России резко замедлился промышленный рост — до 0,8% против 4–6% за предыдущие два года. Одновременно зафиксирован рекордный бюджетный дефицит в 5,65 триллиона рублей, что эквивалентно примерно 73 миллиардам долларов США. Значительные потери понес и реальный сектор экономики.

В разведке подчеркивают, что все большее число аналитиков сравнивают нынешнюю ситуацию с "отложенным кризисным сценарием" позднего СССР, когда экономические проблемы долгое время скрывались за счет долгов и временных финансовых решений.

"Хотя масштаб нынешних вызовов пока не сравним с катастрофой 1990-х годов, Россию неизбежно ожидает затяжной период экономической турбулентности", — говорится в сообщении СВР.

Украинская разведка указывает на то, что сочетание военных расходов, санкционного давления и структурных проблем экономики постепенно исчерпывает финансовую устойчивость российского государства.

