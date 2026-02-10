logo

В России начинается СССР: экономика буксует, дефициты бьют рекорды
commentss НОВОСТИ Все новости

В России начинается СССР: экономика буксует, дефициты бьют рекорды

Экономика России входит в фазу глубокого системного спада, который все чаще сравнивают со сценарием позднего СССР

10 февраля 2026, 20:35
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Экономическая модель России показывает признаки повторения сценария позднего русского Союза. Об этом заявили в Службе внешней разведки Украины, анализируя текущее состояние российской экономики.

Экономика рф

По оценке украинской разведки, экономика РФ входит в самый глубокий кризис за последние два десятилетия. Это может привести Кремль к радикальному пересмотру экономической политики, которая формировалась с начала 2000-х годов.

В СВР отмечают, что в 2025 году в России резко замедлился промышленный рост — до 0,8% против 4–6% за предыдущие два года. Одновременно зафиксирован рекордный бюджетный дефицит в 5,65 триллиона рублей, что эквивалентно примерно 73 миллиардам долларов США. Значительные потери понес и реальный сектор экономики.

В разведке подчеркивают, что все большее число аналитиков сравнивают нынешнюю ситуацию с "отложенным кризисным сценарием" позднего СССР, когда экономические проблемы долгое время скрывались за счет долгов и временных финансовых решений.

"Хотя масштаб нынешних вызовов пока не сравним с катастрофой 1990-х годов, Россию неизбежно ожидает затяжной период экономической турбулентности", — говорится в сообщении СВР.

Украинская разведка указывает на то, что сочетание военных расходов, санкционного давления и структурных проблем экономики постепенно исчерпывает финансовую устойчивость российского государства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Кубе разворачивается топливный кризис, который уже непосредственно ударил по российским туристам. Из-за дефицита горючего их массово переселяют из гостиниц, а часть рейсов из страны невозможно выполнить.



Источник: https://gordonua.com/news/worldnews/ekonomika-rossii-povtorjaet-stsenarij-pozdneho-sssr-ukrainskaja-razvedka-1773380.html
