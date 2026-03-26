5 діб без їжі та води: він залишився сам проти ворога

Ткачова Марія
Українському військовому Дмитро Ященко із позивним "Ірландець" присвоїли звання Героя України після важких боїв на Покровському напрямку.
Військовий Дмитро «Ірландець»
Під час одного з бойових епізодів він залишився фактично сам на позиції — троє його побратимів загинули внаслідок ударів російських FPV-дронів.
Попри це, військовий продовжив оборону. Протягом п’яти діб він перебував без води, їжі та зв’язку, постійно змінюючи позиції, щоб уникнути виявлення та ударів ворога.
У цей час окупанти неодноразово намагалися штурмувати позицію. В одному з боїв "Ірландець" знищив понад десять російських військових.
Завдяки активним діям та маневрам йому вдалося створити враження, що на позиції перебуває цілий підрозділ, що змусило противника діяти обережніше та знизило інтенсивність атак.
Згодом військовий зміг вийти з оточення та евакуювати пораненого побратима.
Після майже трьох місяців безперервного перебування на позиціях Дмитро Ященко проходитиме лікування, однак планує повернутися до служби.
Його історія стала прикладом витривалості, професіоналізму та сили духу українських військових.