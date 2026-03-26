Війна з Росією 5 діб без їжі та води: він залишився сам проти ворога
5 діб без їжі та води: він залишився сам проти ворога

Український військовий Дмитро «Ірландець» Ященко отримав звання Героя України після боїв, де самотужки стримував ворога

26 березня 2026, 22:03
Ткачова Марія

Українському військовому Дмитро Ященко із позивним "Ірландець" присвоїли звання Героя України після важких боїв на Покровському напрямку.

Військовий Дмитро «Ірландець»

Під час одного з бойових епізодів він залишився фактично сам на позиції — троє його побратимів загинули внаслідок ударів російських FPV-дронів.

Попри це, військовий продовжив оборону. Протягом п’яти діб він перебував без води, їжі та зв’язку, постійно змінюючи позиції, щоб уникнути виявлення та ударів ворога.

У цей час окупанти неодноразово намагалися штурмувати позицію. В одному з боїв "Ірландець" знищив понад десять російських військових.

Завдяки активним діям та маневрам йому вдалося створити враження, що на позиції перебуває цілий підрозділ, що змусило противника діяти обережніше та знизило інтенсивність атак.

Згодом військовий зміг вийти з оточення та евакуювати пораненого побратима.

Після майже трьох місяців безперервного перебування на позиціях Дмитро Ященко проходитиме лікування, однак планує повернутися до служби.

Його історія стала прикладом витривалості, професіоналізму та сили духу українських військових.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що троє військовослужбовців батальйону Alcatraz 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" провели на позиціях 224 дні, витримуючи постійні атаки російських військ.
Попри кілька спроб провести ротацію, які зривалися через дії противника, цього разу військовим вдалося успішно вийти з позицій на Костянтинівському напрямку.       
Наймолодший із бійців, 21-річний військовий із позивним "Жид", розповів, що ворог почав активні штурмові дії практично одразу після їхнього заступу. За його словами, вже у перші пів години окупанти застосували близько 40 FPV-дронів, намагаючись знищити українські позиції.



Джерело: https://t.me/nvua_official/166834
