Война с Россией 5 суток без еды и воды: он остался один против врага
5 суток без еды и воды: он остался один против врага

Украинский военный Дмитрий «Ирландец» Ященко получил звание Героя Украины после боев, где в одиночку сдерживал врага

26 марта 2026, 22:03
Ткачова Марія

Украинскому военному Дмитрию Ященко с позывным "Ирландец" присвоили звание Героя Украины после тяжелых боев на Покровском направлении.

Военный Дмитрий «Ирландец»

Во время одного из боевых эпизодов он остался фактически сам на позиции — три его собратья погибли в результате ударов российских FPV-дронов.

Несмотря на это, военный продолжил оборону. В течение пяти суток он находился без воды, пищи и связи, постоянно меняя позиции во избежание обнаружения и ударов врага.

В это время оккупанты неоднократно пытались штурмовать позицию. В одном из боев "Ирландец" уничтожил более десяти русских военных.

Благодаря активным действиям и маневрам ему удалось создать впечатление, что на позиции находится целое подразделение, что заставило противника действовать более осторожно и снизило интенсивность атак.

Впоследствии военный смог выйти из окружения и эвакуировать раненого собрата.

После трех месяцев непрерывного пребывания на позициях Дмитрий Ященко будет проходить лечение, однако планирует вернуться в службу.

Его история стала примером выносливости, профессионализма и силы духа украинских военных.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что трое военнослужащих батальона Alcatraz 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" провели на позициях 224 дня, выдерживая постоянные атаки российских войск.
Несмотря на несколько попыток провести ротацию, которые срывались из-за действий противника, на этот раз военным удалось выйти с позиций на Константиновском направлении.
Самый молодой из бойцов, 21-летний военный с позывным "Жид", рассказал, что враг начал активные штурмовые действия практически сразу после их заступления. По его словам, уже в первые полчаса оккупанты применили около 40 FPV-дронов, пытаясь уничтожить украинские позиции.



Источник: https://t.me/nvua_official/166834
