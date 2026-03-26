5 суток без еды и воды: он остался один против врага

Ткачова Марія
Украинскому военному Дмитрию Ященко с позывным "Ирландец" присвоили звание Героя Украины после тяжелых боев на Покровском направлении.
Военный Дмитрий «Ирландец»
Во время одного из боевых эпизодов он остался фактически сам на позиции — три его собратья погибли в результате ударов российских FPV-дронов.
Несмотря на это, военный продолжил оборону. В течение пяти суток он находился без воды, пищи и связи, постоянно меняя позиции во избежание обнаружения и ударов врага.
В это время оккупанты неоднократно пытались штурмовать позицию. В одном из боев "Ирландец" уничтожил более десяти русских военных.
Благодаря активным действиям и маневрам ему удалось создать впечатление, что на позиции находится целое подразделение, что заставило противника действовать более осторожно и снизило интенсивность атак.
Впоследствии военный смог выйти из окружения и эвакуировать раненого собрата.
После трех месяцев непрерывного пребывания на позициях Дмитрий Ященко будет проходить лечение, однако планирует вернуться в службу.
Его история стала примером выносливости, профессионализма и силы духа украинских военных.