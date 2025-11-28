logo_ukra

BTC/USD

91651

ETH/USD

3024.59

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Квиток в один кінець: перед відправкою на війну в Україну Кім Чен Ин дав своїм воякам важливий наказ
commentss НОВИНИ Всі новини

Квиток в один кінець: перед відправкою на війну в Україну Кім Чен Ин дав своїм воякам важливий наказ

Кім Чен Ин наказав солдатам в Україні підривати себе гранатами

28 листопада 2025, 07:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Війна в Україні давно вийшла за межі регіонального конфлікту, чому всіляко сприяє Росія, залучаючи на фронт найманців. Але ситуація навколо північнокорейський солдат взагалі виходить за межу розуміння. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації південнокорейської газети Daily NK.

Квиток в один кінець: перед відправкою на війну в Україну Кім Чен Ин дав своїм воякам важливий наказ

Військові КНДР. Фото: з відкритих джерел

Південнокорейські ЗМІ повідомляють, що диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин, відправляючи на фронт в Україну своїх солдатів, наказує їм підривати себе гранатами замість здачі українців у полон.

Для того щоб північнокорейські бійці могли подолати страх і впевнено підривали себе в бою, для них почали проводити двічі на тиждень політичні заняття, в ході яких відзначали "героїчні заслуги" солдатів КНДР, які вирішили підірвати себе на полі бою.

При цьому вказується на відмінну хоробрість солдатів КНДР навіть від російських військових, які здебільшого не здатні пожертвувати своїм життям замість здачі в полон ворогові.

Зазначається, що уроки проводяться з посилками для північнокорейських солдатів, які отримують мусульмани-мученики, яким вселяють, що гинуть за браву справу вони житимуть вічно.

Навіть з'явилося нове гасло — "Давайте вчитися у воїнів, що підірвали себе".

Джерела в Південній Кореї підтверджують, що факт пропаганди в подібній манері означає повну байдужість північнокорейської влади до своїх громадян, які їдуть на фронт третьої країни вмирати за тих, кого нібито вважають союзниками.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Москва натякає про перекидання солдатів КНДР під Гуляйполем: Україна відреагувала.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.dailynk.com/english/from-kim-dynasty-to-battlefield-martyrs-north-koreas-expanding-eternal-life-propaganda/
Теги:

Новини

Всі новини