Квиток в один кінець: перед відправкою на війну в Україну Кім Чен Ин дав своїм воякам важливий наказ

Війна в Україні давно вийшла за межі регіонального конфлікту, чому всіляко сприяє Росія, залучаючи на фронт найманців. Але ситуація навколо північнокорейський солдат взагалі виходить за межу розуміння. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації південнокорейської газети Daily NK.

Військові КНДР. Фото: з відкритих джерел

Південнокорейські ЗМІ повідомляють, що диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин, відправляючи на фронт в Україну своїх солдатів, наказує їм підривати себе гранатами замість здачі українців у полон.

Для того щоб північнокорейські бійці могли подолати страх і впевнено підривали себе в бою, для них почали проводити двічі на тиждень політичні заняття, в ході яких відзначали "героїчні заслуги" солдатів КНДР, які вирішили підірвати себе на полі бою.

При цьому вказується на відмінну хоробрість солдатів КНДР навіть від російських військових, які здебільшого не здатні пожертвувати своїм життям замість здачі в полон ворогові.

Зазначається, що уроки проводяться з посилками для північнокорейських солдатів, які отримують мусульмани-мученики, яким вселяють, що гинуть за браву справу вони житимуть вічно.

Навіть з'явилося нове гасло — "Давайте вчитися у воїнів, що підірвали себе".

Джерела в Південній Кореї підтверджують, що факт пропаганди в подібній манері означає повну байдужість північнокорейської влади до своїх громадян, які їдуть на фронт третьої країни вмирати за тих, кого нібито вважають союзниками.

