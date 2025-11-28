logo

Война с Россией Билет в один конец: перед отправкой на войну в Украину Ким Чен Ын дал своим воякам важный приказ
commentss НОВОСТИ Все новости

Билет в один конец: перед отправкой на войну в Украину Ким Чен Ын дал своим воякам важный приказ

Ким Чен Ын приказал солдатам в Украине взрывать себя гранатами

28 ноября 2025, 07:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Война в Украине давно вышла за рамки регионального конфликта, чему всячески способствует Россия, привлекая на фронт наемников. Но вот ситуация вокруг северокорейский солдат вообще выходит за грань понимания. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации южнокорейской газеты Daily NK.

Билет в один конец: перед отправкой на войну в Украину Ким Чен Ын дал своим воякам важный приказ

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Южнокорейские СМИ сообщают, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, отправляя на фронт в Украину своих солдат, приказывает им взрывать себя гранатами вместо сдачи в плен украинцам.

Для того, чтобы северокорейские бойцы могли преодолеть страх и уверенно подрывали себя в бою, для них начали проводить дважды в неделю политические занятия, в ходе которых отмечали "героические заслуги" солдат КНДР, решивших взорвать себя на поле боя.

При этом, указывается на отличительную храбрость солдат КНДР даже от российских военных, которые в большинстве не способны пожертвовать своей жизнью вместо сдачи в плен врагу.

Отмечается, что уроки проводятся с посылами для северокорейских солдат, которые получают мусульмане-мученики, которым внушают, что погибая за бравое дело, они будут жить вечно.

Даже появился новый лозунг — "Давайте учиться у подорвавших себя воинов".

Источники в Южной Корее подтверждают, что факт пропаганды в подобной манере означает полное безразличие северокорейских властей к своим же гражданам, которые едут на фронт третьей страны умирать за тех, кого якобы считают союзниками.

Читайте также на портале "Комментарии" - Москва намекает о переброске солдат КНДР под Гуляйполе: Украина отреагировала.




Источник: https://www.dailynk.com/english/from-kim-dynasty-to-battlefield-martyrs-north-koreas-expanding-eternal-life-propaganda/
