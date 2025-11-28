Кваснєвський оцінив «мирний план» Трампа: експрезидент Польщі заявив про приниження гідності українців

"Мирний план", який начебто обговорювали США та Росія, містив положення, що суперечать суверенітету України та фактично принижували гідність українців.

Александер Кваснєвський. Фото: з відкритих джерел

План із 28 пунктів був "чітко наближений до російської логіки", зокрема передбачав відмову України від частини територій, поспішні вибори та блокування вступу до НАТО. Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив колишній президент Польщі Александер Кваснєвський.

Політик вважає дивним, що американські переговорники сприйняли ці пропозиції "надто некритично". За словами Кваснєвського, строки проведення виборів після завершення воєнного стану мають визначатися виключно українською Конституцією, а не будь-якими зовнішніми умовами.

Принизливим він також назвав пункт щодо неможливості вступу України до НАТО. На переконання експрезидента Польщі, суверенна держава сама обирає свої союзи.

Польський політик наголосив, що Росія не зацікавлена в реальному мирі, а її позиція є "тактичним маневром". За його словами, Кремль прагне відбудувати так звану "велику Росію", що неможливо без України.

"Путін робить усе можливе, щоб повернути Україну до сфери впливу Росії. Тож про яку мирну угоду між Росією та суверенною Україною йдеться? Це завжди будуть тактичні маневри, спрямовані на те, щоб у певний момент використати більш сприятливу ситуацію та досягти саме того, про що я говорю: щоб вся Україна повернулася до сфери впливу Росії", — зазначив Кваснєвський.

За його словами, це не обов'язково має означати перебування в одному державному утворенні, "але у їхній сфері впливу".

Як раніше писав портал "Коментарі", Західні ЗМІ повідомляють, що президент США Дональд Трамп готовий віддати Росії окуповані українські території, а його представники везуть відповідні пропозиції до Москви. При цьому американський президент ігнорує позицію України та її європейських союзників.