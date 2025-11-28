Трамп не зважає на Європу: стали відомі нові деталі переговорів про визнання окупованих РФ територій

В адміністрації президента США Дональда Трампа не зважають на позицію Європи та України й готові визнати контроль РФ над Кримом та іншими окупованими українськими територіями для укладення мирної угоди.

Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп надсилає свого спецпосланця Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера до Москви з пропозицією, яка порушує американські дипломатичні традиції, пише The Telegraph з посиланням на джерела, близькі до переговорів.

За інформацією видання, американський план передбачає визнання російських завоювань, попри стурбованість України та європейських союзників.

"Все більше зрозуміло, що американці не зважають на європейську позицію. Вони кажуть: європейці можуть робити, що хочуть", — зазначив співрозмовник, близький до переговорного процесу.

Видання нагадує, що російський диктатор Володимир Путін у четвер заявив, що юридичне визнання США Криму, Донецької та Луганської областей як російських стане ключовим питанням у переговорах.

Початковий план Віткоффа із 28 пунктів, розроблений після консультацій з росіянами, передбачав "де-факто" визнання Криму, Донбасу та окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. Однак, після переговорів у Женеві минулими вихідними план скоротили до 19 пунктів, менш вигідних для Москви. Тим не менш, за даними джерел, пропозиції щодо визнання територій залишилися.

Разом з тим, від Києва не вимагають офіційно визнавати окупацію своїх територій – це забороняє українська Конституція без проведення референдуму.

"Ці події посилюють страхи в Європі, що Вашингтон нав’яже Києву невигідну угоду", — йдеться у публікації.

Видання також зазначає, що найспірніші питання, включно з територіальними поступками, відкладено на особисту зустріч Зеленського з Трампом. За даними журналістів, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров цього вікенду летять на зустріч до Флориди.

Як повідомляв портал "Коментарі", нардеп та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що для Росії особливих причин не потрібно, щоб зірвати будь-які домовленості. Росіяни можуть будь-що сказати і перекрутити відповідальність.

За його словами, зараз йдуть консультації між американською стороною та російською. Ніхто не скасовував візит Віткоффа до Москви, де він говоритиме про вже узгоджені пункти, які поки що не оприлюднені.