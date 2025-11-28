logo

Трамп игнорирует Европу: стали известны новые детали переговоров о признании оккупированных РФ территорий
Трамп игнорирует Европу: стали известны новые детали переговоров о признании оккупированных РФ территорий

Западные СМИ пишут, что президент США Дональд Трамп готов отдать России оккупированные украинские территории, а его представители везут соответствующие предложения в Москву.

28 ноября 2025, 16:33
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В администрации президента США Дональда Трампа не учитывают позицию Европы и Украины и готовы признать контроль РФ над Крымом и другими оккупированными украинскими территориями для заключения мирного соглашения.

Трамп игнорирует Европу: стали известны новые детали переговоров о признании оккупированных РФ территорий

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп посылает своего спецпосланника Стива Виткоффа и зятя Джареда Кушнера в Москву с предложением, которое нарушает американские дипломатические традиции, пишет The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

По информации издания, американский план предусматривает признание российских завоеваний, невзирая на обеспокоенность Украины и европейских союзников.

"Все больше понятно, что американцы не учитывают европейскую позицию. Они говорят: европейцы могут делать, что хотят", — отметил собеседник, близкий к переговорному процессу.

Издание напоминает, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что юридическое признание США Крыма, Донецкой и Луганской областей как российских станет ключевым вопросом в переговорах.

Первоначальный план Виткоффа из 28 пунктов, разработанный после консультаций с россиянами, предусматривал де-факто признание Крыма, Донбасса и оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. Однако после переговоров в Женеве в минувшие выходные план сократили до 19 пунктов, менее выгодных для Москвы. Тем не менее, по данным источников, предложения по признанию территорий остались.

Вместе с тем от Киева не требуют официально признавать оккупацию своих территорий – это запрещает украинская Конституция без проведения референдума.

"Эти события усугубляют страхи в Европе, что Вашингтон навяжет Киеву невыгодное соглашение", — говорится в публикации.

Издание также отмечает, что самые спорные вопросы, включая территориальные уступки, отложены на личную встречу Зеленского с Трампом. По данным журналистов, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров этого уик-энда летят на встречу во Флориду.

Как сообщал портал "Комментарии", нардеп и член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский считает, что для России особых причин не нужно, чтобы сорвать какие-либо договоренности. Россияне могут что-нибудь сказать и извратить ответственность.

По его словам, сейчас идут консультации между американской и российской сторонами. Никто не отменял визит Виткоффа в Москву, где он будет говорить об уже согласованных пунктах, пока не обнародованных.



Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/11/28/trump-to-recognise-occupied-ukraine-part-of-russia/
