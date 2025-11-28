Квасневский оценил «мирный план» Трампа: экспрезидент Польши заявил о унижении достоинства украинцев

"Мирный план", якобы обсуждаемый США и Россией, содержал положения, противоречащие суверенитету Украины и фактически унижающие достоинство украинцев.

Александер Квасьневский. Фото: из открытых источников

План из 28 пунктов был "четко приближен к российской логике", в частности, предусматривал отказ Украины от части территорий, поспешные выборы и блокирование вступления в НАТО. Об этом в интервью Укринформу заявил бывший президент Польши Александер Квасьневский.

Политик считает странным, что американские переговорщики восприняли эти предложения "слишком некритично". По словам Квасьневского, сроки проведения выборов по завершении военного положения должны определяться исключительно украинской Конституцией, а не любыми внешними условиями.

Унизительным он также назвал пункт о невозможности вступления Украины в НАТО. По мнению экспрезидента Польши, суверенное государство само выбирает свои союзы.

Польский политик подчеркнул, что Россия не заинтересована в реальном мире, а ее позиция является "тактическим маневром". По его словам, Кремль стремится отстроить так называемую "великую Россию", что невозможно без Украины.

"Путин делает все возможное, чтобы вернуть Украину в сферу влияния России. Так о каком мирном соглашении между Россией и суверенной Украиной идет речь? Это всегда будут тактические маневры, направленные на то, чтобы в определенный момент использовать более благоприятную ситуацию и достичь именно того, о чем я говорю: чтобы вся Украина вернулась в сферу влияния России", — отметил Квасневский.

По его словам, это не обязательно должно означать пребывание в одном государственном образовании, но "в их сфере влияния".

Как ранее писал портал "Комментарии", Западные СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп готов отдать России оккупированные украинские территории, а его представители везут соответствующие предложения в Москву. При этом американский президент игнорирует позицию Украины и ее европейских союзников.