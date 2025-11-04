logo_ukra

Курськ у вогні: звʼязок військ рф паралізовано
НОВИНИ

Курськ у вогні: звʼязок військ рф паралізовано

Агенти руху «АТЕШ» провели успішну диверсію в Курську, знищивши вежу зв’язку, що паралізувало роботу військових систем РФ у прикордонному регіоні

4 листопада 2025, 15:00
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У російському Курську агенти підпільного руху "АТЕШ" провели успішну диверсійну операцію, спрямовану на дестабілізацію військової інфраструктури противника. За даними руху, агентам вдалося вивести з ладу одну з ключових веж зв’язку, розташовану на території міста. Під час операції було повністю знищено релейну шафу, що забезпечувала функціонування ліній передачі даних та військових каналів зв’язку.

Курськ у вогні: звʼязок військ рф паралізовано

У Курську паралізований звʼязок

Внаслідок підпалу робота мережі зв’язку у Курській області зазнала серйозних перебоїв. Це призвело до тимчасового паралічу системи оперативної координації між підрозділами російських військ, які відповідають за охорону прикордонних рубежів, логістику та пересування техніки.

Диверсія викликала серйозну реакцію у російських силових структурах. У регіоні почалися перевірки систем зв’язку та внутрішні розслідування, спрямовані на виявлення можливих "витоків" і встановлення причетних осіб.

Підпільний рух "АТЕШ", який діє на території Росії та тимчасово окупованих територій України, не вперше бере на себе відповідальність за подібні операції. Його учасники регулярно проводять диверсії проти об’єктів військової інфраструктури РФ, спрямовані на послаблення окупаційних сил і підтримку українського спротиву.

Ця акція вкотре продемонструвала, що навіть у глибокому тилу російська система безпеки залишається вразливою, а український підпільний рух має реальні можливості впливати на її військові можливості.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українські військові вперше знищили новітній розвідувальний безпілотник РФ “Князь Вещий Олег”. Це сталося на Слов’янському напрямку, де дрон неодноразово помічали останнім часом.



Джерело: https://t.me/TCH_channel/201540
