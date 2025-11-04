logo

Курск в огне: связь войск России парализована
commentss НОВОСТИ Все новости

Курск в огне: связь войск России парализована

Агенты движения «АТЕШ» провели успешную диверсию в Курске, уничтожив башню связи, парализовавшую работу военных систем РФ в приграничном регионе

4 ноября 2025, 15:00
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В российском Курске агенты подпольного движения АТЕШ провели успешную диверсионную операцию, направленную на дестабилизацию военной инфраструктуры противника. По данным движения, агентам удалось вывести из строя одну из ключевых башен связи, расположенную на территории города. Во время операции полностью уничтожен релейный шкаф, обеспечивавший функционирование линий передачи данных и военных каналов связи.

Курск в огне: связь войск России парализована

В Курсе парализована связь

В результате поджога работа сети связи в Курской области претерпела серьезные перебои. Это привело к временному параличу системы оперативной координации между подразделениями российских войск, отвечающих за охрану приграничных рубежей, логистику и передвижение техники.

Диверсия вызвала серьезную реакцию в русских силовых структурах. В регионе начались проверки систем связи и внутренние расследования, направленные на выявление возможных "утечек" и установление причастных лиц.

Подпольное движение "АТЕШ", действующее на территории России и временно оккупированных территорий Украины, не в первый раз берет на себя ответственность за подобные операции. Его участники регулярно проводят диверсии против объектов военной инфраструктуры РФ, направленные на ослабление оккупационных сил и поддержку украинского сопротивления.

Эта акция продемонстрировала, что даже в глубоком тылу российская система безопасности остается уязвимой, а украинское подпольное движение имеет реальные возможности влиять на ее военные возможности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские военные впервые уничтожили новейший разведывательный беспилотник РФ "Князь Вещий Олег". Это произошло на Славянском направлении, где дрон неоднократно замечали в последнее время.



Источник: https://t.me/TCH_channel/201540
