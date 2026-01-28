Купʼянськ у напівкільці: військовий розповів, що відбувається у місті

На Купʼянському напрямку ситуація залишається напруженою, попри тактичні успіхи Сил оборони України. Як повідомляє військовослужбовець СОУ з позивним "Алекс", українські підрозділи провели вдалу операцію з відрізання північного угруповання російських військ від міста Купʼянськ.

Ситуація на Купʼянському напрямку

Унаслідок цих дій противника вдалося ізолювати безпосередньо в межах міста, а українські сили отримали більш вигідні позиції навколо населеного пункту. Це дозволяє дещо знизити тиск на напрямку, однак говорити про повноцінну паузу в бойових діях наразі не доводиться.

Зачистка Купʼянська триває й, за оцінками військових, може затягнутися на тривалий час. Подібні операції потребують значних ресурсів і часу, особливо в умовах щільної міської забудови. За аналогією з іншими напрямками, окремі ділянки можуть очищатися від противника місяцями.

Водночас найбільш проблемною залишається ситуація в районі Купʼянська-Вузлового. Там російські війська активно контролюють переправи через річку Оскіл, утримують позиції на лівому березі та ускладнюють логістику українських підрозділів.

Крім того, противник посилив цей напрямок спеціалізованими підрозділами ударних безпілотників, що створює додаткові ризики як для передових позицій, так і для шляхів постачання. Таким чином, попри локальні успіхи, Купʼянський напрямок залишається зоною активного протистояння.



