Купянск в полукольце: военный рассказал, что происходит в городе
НОВОСТИ

Купянск в полукольце: военный рассказал, что происходит в городе

После успешной операции Сил обороны Купянское направление получило частичное облегчение, однако ключевые угрозы для города и окрестностей сохраняются

28 января 2026, 00:14
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На Купянском направлении ситуация остается напряженной, несмотря на тактические успехи сил обороны Украины. Как сообщает военнослужащий СОУ с позывным "Алекс", украинские подразделения провели удачную операцию по отрезанию северной группировки российских войск от города Купянск.

Купянск в полукольце: военный рассказал, что происходит в городе

Ситуация на Купянском направлении

В результате этих действий противника удалось изолировать непосредственно в черте города, а украинские силы получили более выгодные позиции вокруг населенного пункта. Это позволяет несколько снизить давление на направлении, однако говорить о полноценной паузе в боевых действиях пока не приходится.

Зачистка Купянска продолжается и, по оценкам военных, может затянуться на длительное время. Подобные операции нуждаются в значительных ресурсах и времени, особенно в условиях плотной городской застройки. По аналогии с другими направлениями отдельные участки могут очищаться от противника месяцами.

В то же время, наиболее проблемной остается ситуация в районе Купянска-Узлового. Там российские войска активно контролируют переправы через реку Оскол, удерживают позиции на левом берегу и усложняют логистику украинских подразделений.

Кроме того, противник усугубил это направление специализированными подразделениями ударных беспилотников, что создает дополнительные риски как для передовых позиций, так и для путей снабжения. Таким образом, несмотря на локальные успехи, Купянское направление остается зоной активного противостояния.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска готовятся к масштабной комбинированной атаке по энергетическим и газовым объектам Украины, которая может стать одной из самых мощных за весь зимний период. По данным мониторинговых каналов, удар возможен ближе к выходным или в начале следующей недели – именно тогда, когда температура снова может опуститься до минус 20 градусов.



Источник: https://t.me/officer_33/6658
