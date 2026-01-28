Купянск в полукольце: военный рассказал, что происходит в городе

На Купянском направлении ситуация остается напряженной, несмотря на тактические успехи сил обороны Украины. Как сообщает военнослужащий СОУ с позывным "Алекс", украинские подразделения провели удачную операцию по отрезанию северной группировки российских войск от города Купянск.

Ситуация на Купянском направлении

В результате этих действий противника удалось изолировать непосредственно в черте города, а украинские силы получили более выгодные позиции вокруг населенного пункта. Это позволяет несколько снизить давление на направлении, однако говорить о полноценной паузе в боевых действиях пока не приходится.

Зачистка Купянска продолжается и, по оценкам военных, может затянуться на длительное время. Подобные операции нуждаются в значительных ресурсах и времени, особенно в условиях плотной городской застройки. По аналогии с другими направлениями отдельные участки могут очищаться от противника месяцами.

В то же время, наиболее проблемной остается ситуация в районе Купянска-Узлового. Там российские войска активно контролируют переправы через реку Оскол, удерживают позиции на левом берегу и усложняют логистику украинских подразделений.

Кроме того, противник усугубил это направление специализированными подразделениями ударных беспилотников, что создает дополнительные риски как для передовых позиций, так и для путей снабжения. Таким образом, несмотря на локальные успехи, Купянское направление остается зоной активного противостояния.



