Куди заведе Україну позиція Зеленського: ШІ спрогнозував завершення війни

Президент України Володимир Зеленський у останніх заявах активно просуває дипломатичний трек: тристоронні переговори з США та Росією, готовність до режиму тиші та робить акцент на гарантіях безпеки. Президент наголошує, що завершення війни значною мірою залежить від позиції Вашингтона, який має тиснути на Москву. Лідер України пропонує конкретні кроки, як-от обміни полоненими та моніторинг припинення вогню, але водночас відкидає поступки без реальних гарантій. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту куди заведе Україну така позиція Зеленського.

Володимир Зеленський.

Чат-бот Chat GPT вважає, що Зеленський обирає шлях максимальної інтеграції України в західний безпековий простір. Це може посилити державу стратегічно, але водночас означає довгу конфронтацію з Росією. Але Захід може втомитися від війни швидше, ніж Україна досягне перелому на фронті. Найближчий рік держава, ймовірно, рухатиметься до часткових безпекових угод із союзниками та поглиблення співпраці з ЄС. Якщо Зеленському вдасться втримати підтримку Європи та хоча б робочі відносини зі США, країна збереже шанс на поступове зміцнення позицій. Але ослаблення західної допомоги призведе до важких компромісів.

Чат-бот Gemini передбачає трансформацію держави в мілітаризовану демократію з високим ступенем цифровізації. Позиція Зеленського веде країну до сценарію "озброєного нейтралітету" за прикладом Ізраїлю, де безпека базується на власній військовій потужності, а не лише на міжнародних гарантіях. Чат-бот зазначає, що можемо побачити у 2026 році закріплення ліній розмежування, які стануть новими кордонами безпеки Європи на десятиліття. Економіка поступово переорієнтується на обслуговування оборонного замовлення, та жорстку фіскальну політику. Україна також зосередиться на посиленні внутрішньої міцності через інновації та децентралізацію енергетики.

Чат-бот Deepseek повідомляє, якщо лінія керівництва залишиться незмінною та буде підкріплена єдністю всередині країни, політика президента приведе до доволі передбачуваного результату. Миру найближчим часом не буде. Натомість, ключовим підсумком 2026 року стане укладення розширеної двосторонньої безпекової угоди зі США замість запрошення до НАТО. Це дозволить Києву не відмовлятися від альянсу як кінцевої мети, отримавши при цьому потужні інструменти стримування на невизначений перехідний період.

Чат-бот Grok розповів, що позиція Зеленського, ймовірно, заведе Україну до складного, але контрольованого компромісного миру до кінця 2026 — початку 2027 року. За умови збереження західної підтримки та посилення санкцій проти РФ переговори можуть призвести до припинення активних бойових дій з фіксацією лінії фронту. Також, можливо, ми отримаємо міжнародні гарантії безпеки. Територіальне питання залишиться болісним: повне повернення окупованих земель навряд чи відбудеться швидко, але Україна збереже юридичні права на них. Але залишається ризик послаблення тиску США і Москва спробує диктувати умови.

У підсумку, усі чотири ШІ сходяться в одному: курс Зеленського не веде до швидкого завершення війни, але формує для держави модель довготривалого стримування Росії за підтримки Заходу. Президент робить ставку не на поступки Москві, а на безпекові гарантії, військову стійкість та дипломатичний тиск через партнерів. Варто зазначити, що чат-бот Grok назвав приблизний період можливого завершення війни в Україні.

