Президент Украины Владимир Зеленский в последних заявлениях активно продвигает дипломатический трек: трехсторонние переговоры с США и Россией, готовность к режиму тишины и делает акцент на гарантиях безопасности. Президент отмечает, что завершение войны в значительной степени зависит от позиции Вашингтона, который должен оказывать давление на Москву. Лидер Украины предлагает конкретные шаги, например обмены пленными и мониторинг прекращения огня, но в то же время отвергает уступки без реальных гарантий. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, куда заведет Украину такая позиция Зеленского.

Чат-бот Chat GPT считает, что Зеленский выбирает путь максимальной интеграции Украины в западное пространство безопасности. Это может усилить государство стратегически, но в то же время означает долгую конфронтацию с Россией. Но Запад может устать от войны быстрее, чем Украина достигнет перелома на фронте. Ближайший год государство, вероятно, будет двигаться к частичным договорам безопасности с союзниками и углублению сотрудничества с ЕС. Если Зеленскому удастся удержать поддержку Европы и рабочие отношения с США, страна сохранит шанс на постепенное укрепление позиций. Но ослабление западной помощи приведет к тяжелым компромиссам.

Чат-бот Gemini предполагает трансформацию государства в милитаризованную демократию с высокой степенью цифровизации. Позиция Зеленского приводит страну к сценарию "вооруженного нейтралитета" по примеру Израиля, где безопасность базируется на собственной военной мощи, а не только на международных гарантиях. Чат-бот отмечает, что мы можем увидеть в 2026 году закрепление линий разграничения, которые станут новыми границами безопасности Европы на десятилетие. Экономика постепенно переориентируется на обслуживание оборонного заказа и жесткую фискальную политику. Украина также сосредоточится на усилении внутренней прочности через инновации и децентрализацию энергетики.

Чат-бот Deepseek сообщает, что если линия руководства останется неизменной и будет подкреплена единством внутри страны, политика президента приведет к предполагаемому результату. Мира в ближайшее время не будет. В то же время, ключевым итогом 2026 года станет заключение расширенного двустороннего соглашения о безопасности с США вместо приглашения в НАТО. Это позволит Киеву не отказываться от альянса как конечной цели, получив мощные инструменты сдерживания на неопределенный переходный период.

Чат-бот Grok рассказал, что позиция Зеленского, вероятно, заведет Украину в сложный, но контролируемый компромиссный мир до конца 2026 — начала 2027 года. При сохранении западной поддержки и усилении санкций против РФ переговоры могут привести к прекращению активных боевых действий с фиксацией линии фронта. Возможно, мы получим международные гарантии безопасности. Территориальный вопрос останется болезненным: полный возврат оккупированных земель вряд ли произойдет быстро, но Украина сохранит юридические права на них. Но остается риск ослабления давления США и Москва попытается диктовать условия.

В итоге все четыре ИИ сходятся в одном: курс Зеленского не ведет к быстрому завершению войны, но формирует для государства модель долгосрочного сдерживания России при поддержке Запада. Президент делает ставку не на уступки Москве, а на гарантии безопасности, военную устойчивость и дипломатическое давление через партнеров. Стоит отметить, что чат-бот Grok назвал примерный период возможного завершения войны в Украине.

