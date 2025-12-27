Куди росіяни рушать після Гуляйполя: Путін продовжує шокувати заявами

Президент РФ Володимир Путін заявив, що російська армія нібито "впевнено утримує ініціативу на всій лінії бойового зіткнення". Цю заяву поширили державні російські ЗМІ після його виступу на нараді з військовим командуванням.

Після захвату Гуляйполя росіяни рушать у Запоріжжя

За словами Путіна, контроль над Красноармійськом (Покровськом) та Димитровом (Мирноградом) начебто створює "сприятливі умови" для повного захоплення Донеччини. Однак ці міста залишаються зоною активних бойових дій, а російські війська не мають там стабільного контролю, що визнають навіть окремі проросійські воєнні блогери.

Також Путін заявив, що "звільнення" Гуляйполя відкриває перспективи для наступу в Запорізькій області. Водночас українські джерела не підтверджують втрату міста, а інформація про бої в цьому районі залишається обмеженою через інтенсивність обстрілів.

Окремий блок заяв стосувався політичних наративів. Путін знову повторив тезу, що Росія нібито закликала Україну надати жителям Донбасу "право на самовизначення", але Київ "обрав війну". Цей аргумент Москва використовує з 2014 року, ігноруючи факт прямої військової агресії, підтримки бойовиків і подальшого повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Крім того, очільник Кремля заявив, що на Заході є політики, які нібито радять Україні погодитися на "гідні умови" завершення війни, але "київський режим" не поспішає до миру. При цьому Путін не уточнив, про яких саме західних лідерів ідеться, ані які умови Росія вважає "гідними".

Ще одна ключова теза — нібито відсутність зацікавленості Росії у виведенні українських військ з окупованих територій "на фоні темпів наступу". Фактично це є визнанням того, що Кремль не розглядає жодних компромісів і робить ставку на продовження війни.

Експерти зазначають, що подібні заяви Путін регулярно робить у моменти, коли Росія не досягає стратегічних проривів, а бойові дії зводяться до повільних і вкрай затратних штурмів із великими втратами. Основна мета таких виступів — внутрішня аудиторія та підтримка ілюзії "контролю над ситуацією".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Кремлі повідомили, що Володимир Путін провів нараду на одному з пунктів управління Об’єднаного угруповання військ. Після цього російські державні ЗМІ поширили серію заяв про нібито масштабні "успіхи" армії РФ одразу на кількох напрямках фронту.