Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия якобы "уверенно удерживает инициативу на всей линии боевого столкновения". Это заявление было распространено государственными российскими СМИ после его выступления на совещании с военным командованием.

После захвата Гуляйполя россияне пойдут в Запорожье

По словам Путина, контроль над Красноармейском (Покровском) и Димитровом (Мирноградом) вроде бы создает "благоприятные условия" для полного захвата Донбасса. Однако эти города остаются зоной активных боевых действий, а у российских войск нет там стабильного контроля, что признают даже отдельные пророссийские военные блоггеры.

Также Путин заявил, что "увольнение" Гуляйполя открывает перспективы наступления в Запорожской области. В то же время, украинские источники не подтверждают потерю города, а информация о боях в этом районе остается ограниченной из-за интенсивности обстрелов.

Отдельный блок заявлений касался политических нарративов. Путин снова повторил тезис, что Россия якобы призвала Украину предоставить жителям Донбасса "право на самоопределение", но Киев "избрал войну". Этот аргумент Москва использует с 2014 года, игнорируя факт прямой военной агрессии, поддержки боевиков и последующего полномасштабного вторжения в 2022 году.

Кроме того, глава Кремля заявил, что на Западе есть политики, которые якобы советуют Украине согласиться на достойные условия завершения войны, но киевский режим не спешит к миру. При этом Путин не уточнил, о каких именно западных лидерах идет речь, ни о каких условиях Россия считает "достойными".

Еще один ключевой тезис — якобы отсутствие заинтересованности России в выводе украинских войск с оккупированных территорий "на фоне темпов наступления". Фактически это признание того, что Кремль не рассматривает никаких компромиссов и делает ставку на продолжение войны.

Эксперты отмечают, что подобные заявления Путин регулярно совершает в моменты, когда Россия не достигает стратегических прорывов, а боевые действия сводятся к медленным и крайне затратным штурмам с большими потерями. Основная цель таких выступлений – внутренняя аудитория и поддержка иллюзии "контроля над ситуацией".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Кремле сообщили, что Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. После этого российские государственные СМИ распространили серию заявлений о якобы масштабных "успехах" армии РФ сразу на нескольких направлениях фронта.