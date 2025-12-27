Путін заявив про захоплення нових міст та масштабні успіхи армії рф: що відзвітував

У Кремлі повідомили, що Володимир Путін провів нараду на одному з пунктів управління Об’єднаного угруповання військ. Після цього російські державні ЗМІ поширили серію заяв про нібито масштабні "успіхи" армії РФ одразу на кількох напрямках фронту.

Заява Путіна про захоплення Гуляйполя

Зокрема, російська пропаганда заявила про "звільнення" Гуляйполя в Запорізькій області та Димитрова (Мирнограда) на Донеччині. Також прозвучали твердження про перехід під контроль РФ населених пунктів Вільча, Високе та Приливка у Харківській області.

Окремо кремлівські ресурси заявили, що південне угруповання військ РФ нібито "в прискореному темпі" просувається у напрямку Слов’янська, а понад половина міської забудови Костянтинівки вже перебуває під контролем російських військ.

Крім того, групування "Центр" приписали собі "звільнення" населених пунктів Вільне та Родинське, а угрупованню "Дніпро" — наступ на запорізькому напрямку та захоплення Степногірська. Також Путін, за версією росЗМІ, нібито віддав вказівки щодо створення "зони безпеки" на території Дніпропетровської області.

Водночас українські офіційні джерела та незалежні аналітичні проєкти не підтверджують ці заяви. Частина населених пунктів, які Росія "звільнила" вже не вперше, перебувають у зоні активних боїв або взагалі контролюються Силами оборони України.

Експерти неодноразово наголошували, що подібні заяви Кремль регулярно використовує для внутрішньої аудиторії — аби створити ілюзію наступу, успіхів і контролю над ситуацією, особливо на тлі великих втрат та відсутності стратегічних проривів на фронті.

Аналітики також звертають увагу: чим частіше Росія заявляє про "звільнення" одних і тих самих міст, тим більше це свідчить не про реальні успіхи, а про інформаційну кампанію, спрямовану на підтримку бойового духу всередині РФ.

