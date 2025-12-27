Путин заявил о захвате новых городов и масштабных успехах армии РФ: про что отчитался

В Кремле сообщили, что Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. После этого российские государственные СМИ распространили серию заявлений о якобы масштабных "успехах" армии РФ сразу на нескольких направлениях фронта.

Заявления Путина про захват Гуляйполе

В частности, российская пропаганда заявила об "освобождении" Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова (Мирнограда) Донецкой области. Также прозвучали утверждения о переходе под контроль РФ населенных пунктов Вильча, Высокое и Приливка в Харьковской области.

Отдельно кремлевские ресурсы заявили, что южная группировка войск РФ якобы "в ускоренном темпе" продвигается в направлении Славянска, а более половины городской застройки Константиновки уже находятся под контролем российских войск.

Кроме того, группировка "Центр" приписали себе "освобождение" населенных пунктов Свободное и Родинское, а группировке "Днепр" — наступление на запорожском направлении и захват Степногорска. Также Путин, по версии росСМИ, якобы отдал указания по созданию "зоны безопасности" на территории Днепропетровской области.

В то же время, украинские официальные источники и независимые аналитические проекты не подтверждают эти заявления. Часть населенных пунктов, которые Россия "уволила" уже не в первый раз, находятся в зоне активных боев или вообще контролируются Силами обороны Украины.

Эксперты неоднократно отмечали, что подобные заявления Кремль регулярно использует для внутренней аудитории, чтобы создать иллюзию наступления, успехов и контроля над ситуацией, особенно на фоне больших потерь и отсутствия стратегических прорывов на фронте.

Аналитики также обращают внимание: чем чаще Россия заявляет об "освобождении" одних и тех же городов, тем больше это свидетельствует не о реальных успехах, а об информационной кампании, направленной на поддержание боевого духа внутри РФ.

