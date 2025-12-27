logo

BTC/USD

87442

ETH/USD

2923.85

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин заявил о захвате новых городов и масштабных успехах армии РФ: про что отчитался
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин заявил о захвате новых городов и масштабных успехах армии РФ: про что отчитался

В Кремле заявили о «масштабных успехах» российской армии на фронте после совещания с участием Владимира Путина, однако большинство этих утверждений не подтверждается независимыми источниками

27 декабря 2025, 21:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Кремле сообщили, что Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. После этого российские государственные СМИ распространили серию заявлений о якобы масштабных "успехах" армии РФ сразу на нескольких направлениях фронта.

Путин заявил о захвате новых городов и масштабных успехах армии РФ: про что отчитался

Заявления Путина про захват Гуляйполе

В частности, российская пропаганда заявила об "освобождении" Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова (Мирнограда) Донецкой области. Также прозвучали утверждения о переходе под контроль РФ населенных пунктов Вильча, Высокое и Приливка в Харьковской области.

Отдельно кремлевские ресурсы заявили, что южная группировка войск РФ якобы "в ускоренном темпе" продвигается в направлении Славянска, а более половины городской застройки Константиновки уже находятся под контролем российских войск.

Кроме того, группировка "Центр" приписали себе "освобождение" населенных пунктов Свободное и Родинское, а группировке "Днепр" — наступление на запорожском направлении и захват Степногорска. Также Путин, по версии росСМИ, якобы отдал указания по созданию "зоны безопасности" на территории Днепропетровской области.

В то же время, украинские официальные источники и независимые аналитические проекты не подтверждают эти заявления. Часть населенных пунктов, которые Россия "уволила" уже не в первый раз, находятся в зоне активных боев или вообще контролируются Силами обороны Украины.

Эксперты неоднократно отмечали, что подобные заявления Кремль регулярно использует для внутренней аудитории, чтобы создать иллюзию наступления, успехов и контроля над ситуацией, особенно на фоне больших потерь и отсутствия стратегических прорывов на фронте.

Аналитики также обращают внимание: чем чаще Россия заявляет об "освобождении" одних и тех же городов, тем больше это свидетельствует не о реальных успехах, а об информационной кампании, направленной на поддержание боевого духа внутри РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом уже в это воскресенье во Флориде.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/330037
Теги:

Новости

Все новости