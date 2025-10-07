Куди полетять ракети Tomahawk від Трампа: названі головні цілі для ударів по РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що близький до рішення передати Україні крилаті ракети Tomahawk, однак американський лідер зауважив про необхідність знати, по яких саме цілях планують завдавати ударів українські військові.

Ракети Tomahawk. Фото з відкритих джерел

Військовослужбовець Кирило Сазонов вважає, що питання Трампа щодо використання ракет Tomahawk доцільними. На його думку, вже сьогодні можна назвати головні цілі для цих крилатих ракет у Росії.

"Пріорітетними цілями для України є: російські НПЗ, нафтобази, підприємства ВПК та військові об’єкти. Також зазвичай під удар наших дронів попадає вже зараз енергетична інфраструктура та залізниця. З основного – все. Чи дасть добро Трамп на ці мішені? По НПЗ при Байдені була заборона, зараз її немає. Бо Трампа та його команду взагалі влаштовує ліквідація росії як гравця на цьому ринку. По підприємствах ВПК та військових об’єктах питань теж не буде. Тобто можливо лише обмеження не бити по енергетиці чи залізниці", — прогнозує військовий.

Сазонов вважає, що такий варіант цілей буде сприятливим для Києва, адже у випадку обмежень на удари по енергетиці чи залізниці, Україна здатна використовувати зброю власного виробництва.

"Непоганий вибір цілей, який цілком влаштовує нас на зараз. А Москва вкотре пересвідчиться, що в цю гру можна грати удвох. Вони зараз майже половину снарядів отримують с Північної Кореї, а запчастини з Китаю. То нехай не плачуть, що ми отримаємо ракети з США", — підсумував військовий оглядач.

