Куда полетят ракеты Tomahawk от Трампа: названы главные цели для ударов по РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что близок к решению передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, однако американский лидер отметил необходимость знать, по каким именно целям планируют наносить удары украинские военные.

Ракеты Tomahawk. Фото из открытых источников

Военнослужащий Кирилл Сазонов считает, что вопросы Трампа по использованию ракет Tomahawk целесообразны. По его мнению, уже сегодня можно выделить главные цели для этих крылатых ракет в России.

"Приоритетными целями для Украины: российские НПЗ, нефтебазы, предприятия ВПК и военные объекты. Также обычно под удар наших дронов попадает уже сейчас энергетическая инфраструктура и железная дорога. С основного – все. Даст ли добро Трамп на эти мишени? По НПЗ при Байдене был запрет, сейчас его нет. Потому что Трампа и его команда вообще устраивает ликвидация россии как игрока на этом рынке. По предприятиям ВПК и военным объектам вопросов тоже не будет. То есть, возможно лишь ограничение не бить по энергетике или железной дороге", — отмечает военный.

Сазонов считает, что такой вариант целей будет благоприятен для Киева, ведь в случае ограничений на удары по энергетике или железной дороге Украина способна использовать оружие собственного производства.

"Неплохой выбор целей, который вполне устраивает нас сейчас. А Москва в очередной раз убедится, что в эту игру можно играть вдвоем. Они сейчас почти половину снарядов получают из Северной Кореи, а запчасти из Китая. Так пусть не плачут, что мы получим ракеты из США", — подытожил военный обозреватель.

