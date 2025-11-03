Куди підуть окупанти після окупації Покровська: відомі головні напрямки

У разі захоплення Покровська російськими військами противник зможе розвинути наступ одразу в кількох напрямках, зокрема у бік Дніпропетровської області, Добропілля та Слов’янсько-Краматорської агломерації. Про це в інтерв’ю виданню "Главред" заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

На думку експерта, російська армія не зважає на власні приниження та провали.

Коваленко наголосив, що у цивілізованих державах за такі невдачі могли б відправити у відставку або притягнути до відповідальності найвищих посадовців. Натомість у Росії подібних осіб, як-от Білоусова, можуть навіть нагородити, а Герасимова — підвищити.

Водночас, за словами оглядача, варто зосередитися не на цьому, а на тому, що у разі, якщо російські війська все ж захоплять Покровськ, це стане для них першим фактично виконаним оперативно-тактичним завданням після окупації Авдіївки.

"І це варто оцінювати з точки зору того, що дасть росіянам захоплення Покровська. А це дасть їм великий логістичний вузол і можливість рухатися і в напрямку на Дніпропетровщину по павлоградській трасі М-30, і на північ, тобто на Добропілля, і на північний схід, тобто на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Тобто після захоплення Покровська росіяни можуть рухатися в усі боки, на всі сторони світу. На жаль, це якраз оперативно-тактична перемога нашого ворога", — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що військовослужбовці угруповання військ "Центр" ЗС РФ евакуювали місцевих жителів Покровська Донецької області із зони активних бойових дій до тилових районів. Про це повідомляє Міноборони РФ. Куди саме вивозять "ждунів" – до Росії чи на окуповані раніше території – не повідомляється.

Валерій Жуков, житель міста Красноармійська (Покровськ – ред.), поділився, що був поранений і більше року чекав на прихід російської армії. Валерій розповів, що раніше, коли в місті було багато українських військових, сюди приїжджали іноземні журналісти, а зараз усі військовослужбовці ЗСУ ховаються по підвалах, виганяють мирних жителів із будинків та займають їх укриття", – пишуть у ворожому відомстві.

