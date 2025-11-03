logo

Куда пойдут оккупанты после оккупации Покровска: известны главные направления
НОВОСТИ

Куда пойдут оккупанты после оккупации Покровска: известны главные направления

В случае захвата Покровска российские войска получат стратегическое преимущество и могут продолжить наступление по нескольким направлениям, указывает аналитик.

3 ноября 2025, 19:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

В случае захвата Покровска российскими войсками противник сможет развить наступление сразу в нескольких направлениях, в частности, в сторону Днепропетровской области, Доброполье и Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в интервью "Главреду" заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

(фото из открытых источников)

По мнению эксперта, российская армия не учитывает собственные унижения и провалы.

Коваленко подчеркнул, что в цивилизованных государствах за такие неудачи могли бы отправить в отставку или привлечь к ответственности высших должностных лиц. В России же подобных лиц, таких как Белоусова, могут даже наградить, а Герасимова — повысить.

В то же время, по словам обозревателя, следует сосредоточиться не на этом, а на том, что в случае, если российские войска все же захватят Покровск, это станет для них первой фактически выполненной оперативно-тактической задачей после оккупации Авдеевки.

"И это стоит оценивать с точки зрения того, что даст россиянам захват Покровска. А это даст им большой логистический узел и возможность двигаться и в направлении на Днепропетровщину по павлоградской трассе М-30, и на север, то есть на Доброполье, и на северо-восток, то есть на Славянско-Краматорскую агломерацию. стороны, на все стороны света. К сожалению, это как раз оперативно-тактическая победа нашего врага", — подытожил Коваленко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военнослужащей группировки войск "Центр" ВС РФ эвакуировали местных жителей Покровска Донецкой области из зоны активных боевых действий в тыловые районы. Об этом сообщает Минобороны РФ. Куда именно вывозят "ждунов" — в Россию или на оккупированные ранее территории — не сообщается.

Валерий Жуков, житель города Красноармейска (Покровск – ред.), поделился, что был ранен и больше года ждал прихода русской армии. Валерий рассказал, что раньше, когда в городе было много украинских военных, сюда приезжали иностранные журналисты, а сейчас все военнослужащие ВСУ прячутся по подвалам, выгоняют мирных жителей из домов и занимают их укрытие", – пишут во вражеском ведомстве.



