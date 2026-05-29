Кругову оборону міст готують не просто так: названо серйозну загрозу для України

Кругова оборона — це оборонний сценарій, за якого населений пункт фактично опиняється в умовах облоги або напівоточення, коли противник заходить з різних напрямків і ізолює місто. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, пояснюючи суть терміну та можливі підходи до підготовки українських міст.

Він нагадав, що подібні ситуації вже фіксувалися на початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді в стані часткового або майже повного оточення перебували Суми та Чернігів, а також частково Харків, де бойові дії створювали ризики ізоляції міської інфраструктури.

За словами експерта, підготовка до кругової оборони не обмежується лише фортифікаційними спорудами. Це комплексний процес, що передбачає створення значних запасів ресурсів: боєприпасів, продуктів харчування, води та медикаментів. Окремо мають бути підготовлені медичні бази для розгортання госпіталів, укриття для військових і цивільного персоналу, а також системи забезпечення життєдіяльності міста. Жданов наголосив, що такі заходи є масштабними та потребують значних фінансових витрат.

Водночас він зазначає, що на основі відкритих даних наразі немає ознак підготовки Росії до нового великого вторгнення або глибоких проривів у тил України. Саме тому, на його думку, дискусія про необхідність готувати до кругової оборони всі українські міста є перебільшеною.

Експерт вважає, що подібні заходи можуть бути виправданими лише для прифронтових населених пунктів, які потенційно перебувають у зоні підвищеного ризику. Серед них він згадав Запоріжжя та Херсон, хоча зауважив, що природні перепони, зокрема річкові рубежі, зменшують імовірність окремих сценаріїв наступу.

Окремо Жданов прокоментував ситуацію з можливими загрозами для Одеси, зазначивши, що Росія втратила спроможність до морських десантних операцій, а повітряні висадки також виглядають малоймовірними через зміну обстановки порівняно з 2022 роком.

Згадуючи досвід Києва, він підкреслив, що у 2022 році столиця була фактично підготовлена до кругової оборони: навколо міста споруджувалися оборонні лінії, включно з укріпленнями вздовж кільцевої дороги. Згодом ці фортифікації були демонтовані, оскільки безпосередня загроза для Києва зменшилася. Наразі, за його оцінкою, для столиці ризики подібного сценарію відсутні.

