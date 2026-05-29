Круговую оборону городов готовят не просто так: названа серьезная угроза для Украины

Круговая оборона – это оборонный сценарий, при котором населенный пункт фактически оказывается в условиях осады или полуокружения, когда противник заходит по разным направлениям и изолирует город. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, объясняя суть термина и возможные подходы к подготовке украинских городов.

Он напомнил, что подобные ситуации уже фиксировались в начале полномасштабного вторжения в Россию. Тогда в состоянии частичного или почти полного оцепления находились Сумы и Чернигов, а также частично Харьков, где боевые действия создавали риски изоляции городской инфраструктуры.

По словам эксперта, подготовка к круговой обороне не ограничивается только фортификационными сооружениями. Это комплексный процесс, который предполагает создание значительных запасов ресурсов: боеприпасов, продуктов питания, воды и медикаментов. Отдельно должны быть подготовлены медицинские базы для развертывания госпиталей, укрытия для военных и гражданского персонала, системы обеспечения жизнедеятельности города. Жданов подчеркнул, что такие мероприятия масштабны и требуют значительных финансовых затрат.

В то же время он отмечает, что на основе открытых данных пока нет признаков подготовки России к новому большому вторжению или глубоким прорывам в тыл Украины. Именно поэтому, по его мнению, дискуссия о необходимости готовить к круговой обороне все украинские города преувеличена.

Эксперт считает, что подобные меры могут быть оправданы только для прифронтовых населенных пунктов, потенциально находящихся в зоне повышенного риска. Среди них он упомянул Запорожье и Херсон, хотя отметил, что естественные преграды, в частности речные рубежи, уменьшают вероятность отдельных сценариев наступления.

Отдельно Жданов прокомментировал ситуацию с возможными угрозами для Одессы, отметив, что Россия потеряла способность к морским десантным операциям, а воздушные высадки также выглядят маловероятными из-за изменения обстановки по сравнению с 2022 годом.

Вспоминая опыт Киева, он подчеркнул, что в 2022 году столица была фактически подготовлена к круговой обороне: вокруг города сооружались оборонные линии, включая укрепления вдоль кольцевой дороги. Впоследствии эти фортификации были демонтированы, поскольку непосредственная угроза Киеву уменьшилась. По его оценке, для столицы риски подобного сценария отсутствуют.

