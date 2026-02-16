logo_ukra

Війна з Росією
Крок до стійкого миру: Секретар РНБО розповів про питання, які обговорюватимуть в Женеві

16 лютого 2026
Українська делегація офіційно розпочинає роботу у Швейцарії. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що "українська делегація вже прибула до Женеви".

За словами посадовця, основна фаза дипломатичної роботи стартує вже завтра. "Завтра розпочинаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі", — зазначив Умєров. Він підкреслив, що підготовчий етап завершено: "Порядок денний погоджено, команда готова до роботи".

Ключовими темами обговорення стануть захист цивільного населення та стабілізація фронту. Українська сторона зацікавлена у конкретних результатах: "Очікуємо на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань".

Секретар РНБО наголосив, що головною метою цих переговорів є дипломатичне зусилля "задля просування до достойного та стійкого миру".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські моніторингові ресурси попереджають про підготовку масштабної атаки з боку РФ, що може відбутися вже найближчої ночі. За наявними даними, "Путін хоче вночі сильно обстріляти нашу країну, щоб мати якийсь козир перед завтрашніми мирними перемовинами у Женеві".

Головною ціллю ворога називають критичну інфраструктуру: "Мета Кремля — тотальний блекаут в Україні, відсутність опалення та води у великих містах". Зокрема, окупанти прагнуть занурити західні регіони у таку ж важку гуманітарну ситуацію, як і столицю, тому для Києва та Заходу України прогнозують особливу небезпеку.                                                                         



