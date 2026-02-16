Украинская делегация официально начинает работу в Швейцарии. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что "украинская делегация уже прибыла в Женеву".

Шаг к устойчивому миру: Секретарь СНБО рассказал о вопросах, которые будут обсуждать в Женеве

По словам чиновника, основная фаза дипломатической работы стартует уже завтра. "Завтра начинаем очередной раунд переговоров в трехстороннем формате", — отметил Умеров. Он подчеркнул, что подготовительный этап завершен: "Повестка дня согласована, команда готова к работе".

Ключевыми темами обсуждения станут защита гражданского населения и стабилизация фронта. Украинская сторона заинтересована в конкретных результатах: "Ожидаем конструктивной работы и предметных встреч по вопросам безопасности и гуманитарным".

Секретарь СНБО отметил, что главной целью этих переговоров является дипломатическое усилие "для продвижения к достойному и устойчивому миру".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские мониторинговые ресурсы предупреждают о подготовке масштабной атаки со стороны РФ, что может состояться уже в ближайшую ночь. По имеющимся данным, "Путин хочет ночью сильно обстрелять нашу страну, чтобы иметь козырь перед завтрашними мирными переговорами в Женеве".

Главной целью врага называют критическую инфраструктуру: "Цель Кремля – тотальный блекаут в Украине, отсутствие отопления и воды в больших городах". В частности, оккупанты стремятся погрузить западные регионы в такую же тяжелую гуманитарную ситуацию, как и столицу, поэтому для Киева и Запада Украины прогнозируют особую опасность.