logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Шаг к устойчивому миру: Секретарь СНБО рассказал о вопросах, которые будут обсуждать в Женеве
commentss НОВОСТИ Все новости

Шаг к устойчивому миру: Секретарь СНБО рассказал о вопросах, которые будут обсуждать в Женеве

Украинская делегация прибыла в Женеву: Рустем Умеров анонсировал старт трехсторонних переговоров

16 февраля 2026, 21:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Украинская делегация официально начинает работу в Швейцарии. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что "украинская делегация уже прибыла в Женеву".

Шаг к устойчивому миру: Секретарь СНБО рассказал о вопросах, которые будут обсуждать в Женеве

Шаг к устойчивому миру: Секретарь СНБО рассказал о вопросах, которые будут обсуждать в Женеве

По словам чиновника, основная фаза дипломатической работы стартует уже завтра. "Завтра начинаем очередной раунд переговоров в трехстороннем формате", — отметил Умеров. Он подчеркнул, что подготовительный этап завершен: "Повестка дня согласована, команда готова к работе".

Ключевыми темами обсуждения станут защита гражданского населения и стабилизация фронта. Украинская сторона заинтересована в конкретных результатах: "Ожидаем конструктивной работы и предметных встреч по вопросам безопасности и гуманитарным".

Секретарь СНБО отметил, что главной целью этих переговоров является дипломатическое усилие "для продвижения к достойному и устойчивому миру".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские мониторинговые ресурсы предупреждают о подготовке масштабной атаки со стороны РФ, что может состояться уже в ближайшую ночь. По имеющимся данным, "Путин хочет ночью сильно обстрелять нашу страну, чтобы иметь козырь перед завтрашними мирными переговорами в Женеве".

Главной целью врага называют критическую инфраструктуру: "Цель Кремля – тотальный блекаут в Украине, отсутствие отопления и воды в больших городах". В частности, оккупанты стремятся погрузить западные регионы в такую же тяжелую гуманитарную ситуацию, как и столицу, поэтому для Киева и Запада Украины прогнозируют особую опасность.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости