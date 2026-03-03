logo_ukra

«Кривава бійня» ще на півтора року: Арестович дав прогноз щодо завершення битви за Донбас
НОВИНИ

«Кривава бійня» ще на півтора року: Арестович дав прогноз щодо завершення битви за Донбас

Без «надусиль» змін не буде: ексрадник ОП пояснив, чому Росія та Україна загрузли у війні на виснаження

3 березня 2026, 22:51
Автор:
Недилько Ксения

Колишній радник Офісу Президента та заборонений в Україні блогер Олексій Арестович оприлюднив свій погляд на подальший розвиток подій на фронті. На його думку, бойові дії остаточно сконцентрувалися навколо залишків територій Донеччини, які стали критично важливими для обох сторін конфлікту.

«Кривава бійня» ще на півтора року: Арестович дав прогноз щодо завершення битви за Донбас

Олексій Арестович

Аналітик вважає, що для Кремля повне захоплення цього регіону є питанням політичного виживання режиму та виправдання агресії перед власним народом.

"Без взяття всієї території Донбасу Росія не зможе пояснити своїм громадянам ні сенс початку війни, ні сенс її завершення", — зазначає блогер.

Водночас українське керівництво, за словами Арестовича, обрало стратегію безкомпромісної оборони. Він підкреслює, що "Україна в особі Зеленського прийняла рішення не виходити з Донецької області, незважаючи ні на що". Це призводить до того, що характер війни стає передбачувано жорстоким: повільне просування РФ супроводжується знищенням української інфраструктури, на що ЗСУ відповідають ударами по тилах противника.

Він переконаний, що для рішучого перелому жодна зі сторін наразі не має достатніх ресурсів. Для зміни ситуації потрібні кардинальні заходи, як-от тотальна мобілізація або різке збільшення кількості далекобійної зброї.

"Є великі сумніви в здатності сторін їх забезпечити. Тому ця кривава бійня, ймовірно, триватиме ще близько півтора року", — прогнозує Арестович.

Такий сценарій можливий за умови збереження поточної фінансової підтримки від Європи та стабільних темпів поповнення армій обох країн. На фоні цього виснажливого протистояння, на думку автора допису, світові лідери у "вищій лізі" вже готують нові глобальні розклади, які можуть змінити архітектуру безпеки швидше, ніж завершаться бої в окопах Донбасу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Арестович проаналізував останні події на Близькому Сході, назвавши дії США та Ізраїлю частиною масштабної геополітичної гри проти Глобального Півдня та Китаю. За його словами, Вашингтон перейшов до активної фази демонстрації сили, ігноруючи попередні посередницькі ролі Москви та Пекіна.



